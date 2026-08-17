Eredivisie-uitblinker in één adem genoemd met Lionel Messi

Kees Kist was afgelopen speelronde ontzettend te spreken over . De middenvelder kende een uitstekende beurt tegen Excelsior en mag zich melden in het Elftal van de Week van De Telegraaf. De oud-voetballer vergelijkt één aspect van Veerman zelfs met dat van .

PSV boekte zaterdagavond de eerste, nipte overwinning van het seizoen. De Eindhovenaren wonnen met 1-2 op bezoek bij Excelsior. Veerman, die op weg is naar Borussia Dortmund, was de grote man: “Veerman is een type waar je tien andere spelers omheen moet zetten”, begint Kist.

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“Hij strooide weer met passes voor PSV tegen Excelsior. Hij biedt zich elke keer aan. Net zoals Messi eist hij alle ballen op en doet er mooie dingen mee. Met als voorbeeld de dieptepass op Wanner bij de openingsgoal van PSV”, stelt het clubicoon van AZ. Ook PSV-verdediger Sergiño Dest krijgt een plekje in het prestigieuze elftal.

Hoewel Feyenoord en Ajax allebei punten verspeelden, zijn ze vertegenwoordigd in het Elftal van de Week. Zo selecteert Kist Aaron Bouwman en Gjivai Zechiël.