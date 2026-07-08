Daley Blind laat zich direct gelden tijdens Ajax-training in opvallende rol

heeft zich tijdens zijn eerste training na zijn officiële terugkeer bij Ajax direct laten gelden als een verlengstuk van Míchel. Tijdens het trainingskamp in Garderen was zichtbaar dat de ervaren verdediger niet alleen voor zijn voetballende kwaliteiten is gehaald, maar meteen een belangrijke rol inneemt binnen de selectie. Volgens een verslag van ESPN liet hij zich meteen zien als leider op het veld.

De Amsterdamse club bevestigde woensdag de transfervrije terugkeer van de speler. De linkspoot werkte bij Girona al drie seizoenen succesvol samen met Míchel en die vertrouwde band lijkt direct zijn vruchten af te werpen. De Spaanse trainer is druk bezig om zijn intensieve werkwijze en nieuwe formatie over te brengen op de spelersgroep, de kersverse aanwinst hem daar op het veld een handje bij.

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Tijdens de veldtrainingen in Garderen Blind voortdurend bezig met coachen en bijsturen. Vooral de jonge defensieve krachten konden rekenen op veel aanwijzingen van de routinier. Zo vormde de teruggekeerde Ajacied een centraal duo met de twintigjarige Dies Janse, die na een succesvolle verhuurperiode bij FC Groningen de kans krijgt in het eerste elftal. Blind nam zichtbaar de tijd om het talent te helpen met positionering en keuzes in het veld.

Ook bij andere spelers liet hij zich gelden als verbindingsstuk. Toen middenvelder Jorthy Mokio een instructie van Míchel niet helemaal leek te begrijpen, stapte Blind direct op hem af om in het Nederlands nog eens uit te leggen wat de Spaanse trainer verlangde. Deze actie maakte meteen inzichtelijk waarom Jordi Cruijff zo graag gebruik wilde maken van de ervaring van de speler. Omdat de nieuwe technische staf grotendeels uit Spaanse stafleden bestaat, vormt de Spaanssprekende aanwinst een cruciale schakel in de communicatie.

Ook in motiverend opzicht liet de routinier zien dat hij van waarde is voor de Amsterdamse hoofdmacht. Tijdens de partijvormen moedigde de verdediger jonge ploeggenoten vocaal aan. Toen spits Don-Angelo Konadu succesvol afrondde na goed drukzetten van de ploeg, klonk er direct waardering vanuit de achterhoede. "Heerlijk, Kona", riep hij richting de jonge aanvaller.

De voorbereiding van Míchel richt zich momenteel sterk op onderlinge afstanden en de manier waarop de ploeg druk moet zetten. Juist op dat tactische vlak helpt de aanwezigheid van Blind om de ideeën van de technische staf sneller eigen te maken bij de jongere generatie. Dit is voor de club van groot belang, aangezien de eerste kwalificatieduels voor de Conference League al op 23 en 30 juli op het programma staan.