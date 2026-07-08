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Wesley Sneijder deelt groot nieuws over relatie met Yolanthe Cabau

8 juli 2026, 15:57
Wesley Sneijder deelt groot nieuws over relatie met Yolanthe Cabau
Foto: © RTL7/Instagram: yolanthecabau/Realtimes
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau zijn nog altijd getrouwd, zo bevestigt de oud-voetballer tegenover RTL Boulevard. Hoewel het stel in 2019 uit elkaar ging, zijn ze dus nooit officieel gescheiden.

Sneijder en Yolanthe waren jarenlang een van de bekendste Nederlandse koppels, maar in 2019 besloten ze uit elkaar te gaan. De twee hebben nog altijd een vriendschappelijke relatie met elkaar en onlangs waren ze nog samen met hun tienjarige zoontje Xess Xava bij de Oranje Fanwalk op het WK.

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Woensdag onthulde Privé dat Sneijder en Yolanthe nog altijd getrouwd zijn, dan wel opnieuw zijn getrouwd. Naar aanleiding van deze berichtgeving besloot RTL Boulevard navraag te doen bij de oud-middenvelder, die bevestigde dat ze nooit officieel zijn gescheiden.

Sterker nog: een aantal maanden geleden hebben Sneijder en Yolanthe veranderingen laten aanbrengen in de huwelijkse voorwaarden. “Het klopt dat we bepaalde zaken hebben laten aanpassen”, aldus de oud-speler van Ajax en Real Madrid. Het gaat volgens hem om een aantal aanpassingen ‘om dingen duidelijker te maken’. Om welke veranderingen het precies gaat, laat Sneijder in het midden. Hij benadrukt er ‘nooit een geheim van te hebben gemaakt’ dat hij nog altijd getrouwd is met Yolanthe, maar wil verder niets over de situatie kwijt.

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