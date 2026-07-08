Egypte heeft een protest aangetekend bij de FIFA naar aanleiding van de achtste finale van het WK tegen Argentinië (3-2 verlies), zo meldt de BBC. Volgens het Afrikaanse land hanteerde arbiter François Letexier ‘dubbele standaarden’ en eist het dat de Fransman wordt uitgesloten van de rest van het toernooi.

Egypte kwam dinsdagavond op een 0-2 voorsprong tegen Argentinië, maar gaf deze in de slotfase van de wedstrijd compleet uit handen. Na afloop van de wedstrijd spraken bondscoach Hossam Hassan en doelpuntenmaker Mostafa Zico hun onvrede uit over de arbitrage. In hun ogen werd voorafgaand aan de afgekeurde goal van Egypte een vergelijkbare overtreding begaan als voor de winnende treffer van Argentinië, die wel bleef staan.

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Inmiddels heeft de Egyptische bond een officieel protest aangetekend bij de FIFA, zo maakt de bond duidelijk in een verklaring, geciteerd door de BBC. “Hany Abou Rida, voorzitter van de Egyptische voetbalbond, heeft een klacht ingediend bij de FIFA. Hij eist een onderzoek naar de Franse scheidsrechter François Letexier na grote scheidsrechtersfouten en dubbele standaarden, waardoor Egypte verloor en is uitgeschakeld op het WK”, zo klinkt het.

Egypte zou graag een onderzoek zien naar het hele arbitrale team en de videoscheidsrechters na ‘duidelijke fouten en volharden in het niet bekijken van beelden waarvan wij denken dat die in het voordeel van de Egyptische ploeg spreken’. Ook eist de bond ‘het uitsluiten van de scheidsrechter en zijn hele team van het WK na het onderzoeken van de fouten’. Egypte is daarnaast van mening dat er sprake is van ‘discriminatie’ tegen de nationale ploeg.