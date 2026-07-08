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Egypte dient officieel protest in bij FIFA en pakt één man keihard aan

8 juli 2026, 15:34
Mohamed Salah viert de 2-1 bij Nieuw-Zeeland - Egypte
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Egypte heeft een protest aangetekend bij de FIFA naar aanleiding van de achtste finale van het WK tegen Argentinië (3-2 verlies), zo meldt de BBC. Volgens het Afrikaanse land hanteerde arbiter François Letexier ‘dubbele standaarden’ en eist het dat de Fransman wordt uitgesloten van de rest van het toernooi.

Egypte kwam dinsdagavond op een 0-2 voorsprong tegen Argentinië, maar gaf deze in de slotfase van de wedstrijd compleet uit handen. Na afloop van de wedstrijd spraken bondscoach Hossam Hassan en doelpuntenmaker Mostafa Zico hun onvrede uit over de arbitrage. In hun ogen werd voorafgaand aan de afgekeurde goal van Egypte een vergelijkbare overtreding begaan als voor de winnende treffer van Argentinië, die wel bleef staan.

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Inmiddels heeft de Egyptische bond een officieel protest aangetekend bij de FIFA, zo maakt de bond duidelijk in een verklaring, geciteerd door de BBC. “Hany Abou Rida, voorzitter van de Egyptische voetbalbond, heeft een klacht ingediend bij de FIFA. Hij eist een onderzoek naar de Franse scheidsrechter François Letexier na grote scheidsrechtersfouten en dubbele standaarden, waardoor Egypte verloor en is uitgeschakeld op het WK”, zo klinkt het.

Egypte zou graag een onderzoek zien naar het hele arbitrale team en de videoscheidsrechters na ‘duidelijke fouten en volharden in het niet bekijken van beelden waarvan wij denken dat die in het voordeel van de Egyptische ploeg spreken’. Ook eist de bond ‘het uitsluiten van de scheidsrechter en zijn hele team van het WK na het onderzoeken van de fouten’. Egypte is daarnaast van mening dat er sprake is van ‘discriminatie’ tegen de nationale ploeg.

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Goed werk, en alle landen moeten unaniem achter Egypt staan ,want dit is een regelrechte corrupte bende die fifa .

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En ook die schandalige aanslag van messi met herzien worden .

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

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410 Reacties
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Goed werk, en alle landen moeten unaniem achter Egypt staan ,want dit is een regelrechte corrupte bende die fifa .

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En ook die schandalige aanslag van messi met herzien worden .

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Argentinië - Egypte

3 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
3
7
9
2
Oostenrijk
3
0
4
3
Algerije
3
-2
4
4
Jordanië
3
-5
0

Complete Stand

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