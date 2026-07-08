FIFA opent onderzoek naar incident met streamer IShowSpeed

De FIFA is een onderzoek begonnen naar een racistisch incident met de bekende streamer IShowSpeed. Het moment deed zich voor tijdens de WK-wedstrijd tussen Argentinië en Kaapverdië in de zestiende finale (3-2).
IShowSpeed, ook wel bekend als Speed, heeft meer dan 56 miljoen volgers op YouTube en meer dan 53 miljoen op TikTok. Gedurende het WK heeft de influencer zijn reacties bij verschillende wedstrijden gestreamd. Zo was hij onder meer aanwezig bij Nederland - Zweden (5-1), waar ook Wesley Sneijder en zijn zoontje Xess Xava voorbijkwamen in de stream.
Afgelopen weekend was Speed aanwezig bij de zestiende finale tussen Argentinië en Kaapverdië, waar de regerend wereldkampioen pas na verlenging afrekende met de Afrikaanse stuntploeg. De streamer, die groot fan is van Cristiano Ronaldo, droeg daar een shirt van Kaapverdië. In de livestream kreeg Speed op een gegeven moment verwensingen naar zijn hoofd geslingerd van Argentijnse fans, waar naar verluidt ook racistische opmerkingen tussen zaten.
“De FIFA veroordeelt racisme, haat en discriminatie in al zijn vormen”, maakt de organisator van het WK duidelijk in een statement. “Deze acties hebben geen plek in het voetbal, op het WK of waar dan ook in de maatschappij. De FIFA is op de hoogte gesteld van een incident met een supporter en IShowSpeed en is direct een onderzoek begonnen”, zo laat de bond weten.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.