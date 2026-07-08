Zlatko Dalic heeft besloten te vertrekken als bondscoach van Kroatië, zo maakt de bond bekend via de officiële kanalen. De 59-jarige trainer stond negen jaar aan het roer bij de Oost-Europese ploeg, die in 2018 tot de finale van het WK reikte.

Kroatië werd vorige week op controversiële wijze uitgeschakeld op het WK. In de zestiende finale was Portugal met 2-1 te sterk, maar na afloop ging het enkel over de afgekeurde gelijkmaker van Josko Gvardiol diep in blessuretijd. De VAR zette een streep door de goal wegens buitenspel omdat Igor Matanovic de bal volgens de sensor zou hebben getoucheerd. Op de beelden leek hier echter geen sprake van te zijn, waardoor de beslissing voor grote woede zorgde in Kroatië.

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Inmiddels heeft Dalic besloten om te stoppen als bondscoach van Kroatië. De keuzeheer werd in oktober 2017 aangesteld en wist de ploeg direct naar zijn hand te zetten. Nog geen jaar na zijn aanstelling bereikte Dalic met Kroatië de finale van het WK in Rusland, waar Frankrijk uiteindelijk met 4-2 te sterk was. Vier jaar later haalde Kroatië opnieuw de halve finale, waarin werd verloren van Argentinië. In de strijd om het brons was het Europese land toen te sterk voor Marokko. Ook in de Nations League van 2023 maakte Dalic indruk met een finaleplaats, maar daarin was Spanje te sterk.

“Bedankt voor alles”, schrijft de Kroatische bond op social media. “De overwinningen, de kwalificaties, de medailles, de eenheid, het respect en je toewijding om te vechten voor Kroatië, zowel op het veld als daarbuiten. De resultaten laten jouw coachingskwaliteiten zien. Het respect dat je hebt verdiend van de spelers, staf en tegenstanders spreekt boekdelen over wie je bent als persoon.”