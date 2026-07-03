De meest controversiële VAR-ingreep van het WK: miniem piekje op grafiek beslist Portugal - Kroatië

Portugal heeft zich na een zinderende slotfase geplaatst voor de kwartfinales van het WK, maar na afloop gaat het nauwelijks over de winnende treffer van Gonçalo Ramos of het eerste WK-doelpunt van Cristiano Ronaldo in de knock-outfase. Alle aandacht gaat uit naar de in blessuretijd afgekeurde gelijkmaker van Kroatië, waarbij voor het eerst op een WK de zogeheten Snicko-technologie de doorslag gaf. De beslissing leidde tot enorme woede bij de Kroaten en zorgde voor een van de meest controversiële VAR-momenten van het toernooi.

Kroatië dacht alsnog een verlenging af te dwingen

Portugal leek dankzij een late kopbal van invaller Gonçalo Ramos op weg naar een 2-1 overwinning, maar diep in de blessuretijd volgde alsnog een alles-of-niets-offensief van Kroatië.

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Na een chaotische scrimmage in het Portugese strafschopgebied kwam de bal uiteindelijk terecht bij Mario Pašalić, die Joško Gvardiol van dichtbij zag binnenschieten. De Kroatische spelers stormden juichend richting de hoekvlag: 2-2, zo leek het. De treffer werd in eerste instantie ook goedgekeurd.

Een nauwelijks zichtbaar tikje verandert alles

De VAR greep echter in. Volgens de videoscheidsrechter Jarred Gillett, die werd geassisteerd door Dennis Higler, was de vraag niet of Gvardiol buitenspel stond, maar of Igor Matanović de bal nét had geraakt voordat Pašalić hem ontving.

Als Matanović de bal niet had geraakt, stond Pašalić op het moment van de oorspronkelijke voorzet gewoon buitenspelvrij. Maar als de spits de bal wél licht toucheerde, ontstond een nieuw speelmoment. Op dát moment stond Pašalić namelijk wél buitenspel.

Omdat met het blote oog nauwelijks was vast te stellen of er überhaupt contact was geweest, schakelde de VAR een nieuwe technologie in: de Snickometer, afkomstig uit de cricketwereld.

De piek op de grafiek die alles besliste

Op de tv-beelden verscheen vervolgens een grafiek onderin het scherm. Terwijl de bal langs het hoofd van Matanović vloog, verscheen een kleine uitslag — een minimale piek in de lijn.

Die piek moest aantonen dat de bal daadwerkelijk heel licht werd geraakt. Dat minuscule contact was voldoende om de spelregels toe te passen: Pašalić stond op dat moment buitenspel en nam vervolgens actief deel aan de aanval door de assist op Gvardiol te geven. De treffer werd daarom afgekeurd.

Op sociale media ontstond direct discussie. Veel supporters vonden de piek veel te klein om met zekerheid te kunnen spreken van balcontact. Anderen wezen erop dat de technologie juist is ontwikkeld om contact vast te stellen dat met het menselijk oog niet zichtbaar is.

BBC-analisten niet overtuigd

Ook bij de BBC zorgt de beslissing voor verdeeldheid. Oud-internationals Matt Upson en Rachel Corsie geven aan op basis van de televisiebeelden niet overtuigd te zijn dat Matanović de bal daadwerkelijk had geraakt.

Voormalig assistent-scheidsrechter Darren Cann denkt daar heel anders over. Volgens hem bewijst de Snicko-technologie 'honderd procent' dat er contact was geweest en was het daarom de enige juiste beslissing om de treffer af te keuren.

Chaos na het besluit

De beslissing zorgde voor enorme frustratie bij Kroatië. Spelers omsingelden de scheidsrechter, terwijl supporters vanaf de tribunes voorwerpen op het veld gooiden. De wedstrijd lag daardoor minutenlang stil en de blessuretijd liep uiteindelijk op tot negentien minuten. Portugal hield stand en plaatste zich voor de achtste finale tegen Spanje.

FIFA komt met een statement

In een officieel statement verdedigt de FIFA het besluit om het doelpunt af te keuren. "Volgens de gegevens van de Connected Ball Technology in de officiële WK-bal, de adidas Trionda, is vastgesteld dat de Kroatische spits Igor Matanović de bal licht raakte in de aanloop naar het afgekeurde doelpunt tegen Portugal. Daardoor ontstond een nieuw speelmoment, waardoor de scheidsrechter correct kon vaststellen dat sprake was van buitenspel en de treffer moest worden afgekeurd."

"In de Trionda-bal zitten IMU-sensoren die zelfs het kleinste balcontact kunnen registreren. Op de tv-uitzending werd dat zichtbaar gemaakt met een zogeheten hartslaggrafiek", legt de FIFA uit. "Dankzij die technologie beschikken de arbitrage en de VAR over uiterst nauwkeurige gegevens om sneller en nauwkeuriger beslissingen te nemen."