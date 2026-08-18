Streep door rentree bij Ajax: Edson Álvarez zet zinnen op Spaans avontuur

keert deze zomer definitief niet terug bij Ajax. De middenvelder staat op het punt om West Ham United te verruilen voor Real Sociedad, zo meldt transferjournalist Matteo Moretto. Met de naderende overstap is een rentree in Amsterdam van de baan. De gesprekken tussen de Spaanse club en de Mexicaan bevinden zich in een vergevorderd stadium, waarbij een persoonlijk akkoord binnen handbereik is.

De situatie van de defensieve middenvelder bij de Engelse club is uitzichtloos geworden na de degradatie van The Hammers naar het Championship aan het einde van het afgelopen seizoen. Álvarez, die vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor Fenerbahçe, komt niet meer voor in de plannen. Afgelopen zondag ontbrak de ex-Ajacied al in de wedstrijdselectie voor de seizoensopener tegen Burnley. Om een transfer naar La Liga te forceren, heeft de Mexicaan de clubleiding officieel verzocht om mee te werken aan een vertrek en is hij bereid een aanzienlijk deel van zijn salaris in te leveren.

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De persoonlijke voorwaarden tussen de controleur en de Baskische ploeg zijn nagenoeg rond. De huidige onderhandelingen tussen de clubs richten zich nu op de transfersom. West Ham United betaalde in 2023 nog circa 38 miljoen euro aan Ajax voor de diensten van de middenvelder, maar zet nu in op een bedrag tussen de 15 en 22 miljoen euro om het verlies te beperken. Real Sociedad hoopt de deal op korte termijn te sluiten.

Voor Ajax betekent de ontwikkeling dat de zoektocht naar een nieuwe controlerende middenvelder verdergaat. De Amsterdammers zijn al langere tijd op zoek naar versterking voor die positie en Álvarez gold daarbij als een bijzonder aantrekkelijke optie vanwege zijn bekendheid met de club en de Eredivisie. Ook de fans waren verheugd dat de club werk maakte van een terugkeer van de de Mexicaan. Real Sociedad lijkt Ajax echter af te troeven. Als de gesprekken inderdaad tot een akkoord leiden, keert Álvarez deze zomer niet terug naar Amsterdam, maar begint hij aan een Spaans avontuur.