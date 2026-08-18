Hoewel voor een gigantisch bedrag aan Paris Saint-Germain is verkocht, heeft Ajax (nog) niet de financiële ruimte om als zijn vervanger aan te trekken. Clubwatcher Johan Inan legt in het Algemeen Dagblad uit hoe dat zit.

De 21-jarige Godts is inmiddels gepresenteerd door PSG, dat maar liefst 55 miljoen euro aan Ajax overmaakt om de Belg over te nemen. De naam van Lang (27) circuleert al sinds begin deze maand als mogelijke opvolger van Godts op de linkerflank. De Oranje-international is na een verhuurbeurt aan Galatasaray weer aangesloten bij de selectie van Napoli, waar hij nog vastligt tot medio 2030. De Italianen lijken echter mee te willen werken aan een vertrek van Lang.

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Inan schrijft in het AD dat Lang aan het einde van de voorbereiding al 'uitvoerig' met Ajax' technisch directeur Jordi Cruijff heeft gesproken, en in dat gesprek tot 'topkandidaat' om Godts op te volgen is gebombardeerd. Hoewel de Belg inmiddels vertrokken is én een enorm bedrag heeft opgeleverd, kan Ajax echter niet direct doorpakken voor Lang, schrijft de clubwatcher.

Om de zelf opgeleide Lang terug te kunnen halen zullen er namelijk nóg meer spelers moeten vertrekken uit Amsterdam, om ruimte te maken in het salarishuis. "Cruijff trok tot dusver zes spelers van naam aan", schrijft Inan. "Hoewel daar transfervrije spelers en twee huurlingen tussen zitten en Ajax ook flink wat spelers verkocht, is het door de enorme salarissen van de meeste nieuwelingen bij hun oude clubs onwaarschijnlijk dat de salarispost van Ajax is gedaald. Ook tekengelden en loyaliteitsbonussen vallen immers in datzelfde potje", weet Inan.

Op zich zou Ajax het salarisbudget kunnen oprekken met transferwinsten, of door het verkleinen van de selectie, maar daar zou de directie volgens Inan niet al te happig happig op zijn: "Bij Ajax dreigt nu echter het punt dat nog meer spelers gehaald worden terwijl de selectie al uitpuilt van de dure spelers. Dat wil de clubleiding voorkomen", schrijft de journalist. Daarom zou Ajax pas toe willen slaan voor Lang, maar bijvoorbeeld ook de gewenste nieuwe 'nummer 6' en/of een extra optie op de rechtsbuitenpositie, als er één of meerdere grootverdieners verkocht worden.

Het is ook duidelijk welke spelers op de nominatie staan om te vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Het zou gaan om Kasper Dolberg, Ko Itakura, Owen Wijndal en Josip Sutalo. Laatstgenoemde staat volgens Italiaanse media in de belangstelling van Lazio Roma, dat een halfjaar geleden ook al zaken deed met Ajax toen Kenneth Taylor werd aangetrokken. Ook als bovengenoemd viertal bij Ajax blijft, zou Lang echter nog steeds aangetrokken kunnen worden, schrijft Inan. "Maar een permanente overstap is zonder het vertrek van relatief dure spelers wel minder aannemelijk. Een huurdeal is dan logischer, ook omdat Ajax de salarislasten en afschrijvingskosten zo enigszins binnen de perken kan houden."