Hoewel Mika Godts voor een gigantisch bedrag aan Paris Saint-Germain is verkocht, heeft Ajax (nog) niet de financiële ruimte om Noa Lang als zijn vervanger aan te trekken. Clubwatcher Johan Inan legt in het Algemeen Dagblad uit hoe dat zit.
De 21-jarige Godts is inmiddels gepresenteerd door PSG, dat maar liefst 55 miljoen euro aan Ajax overmaakt om de Belg over te nemen. De naam van Lang (27) circuleert al sinds begin deze maand als mogelijke opvolger van Godts op de linkerflank. De Oranje-international is na een verhuurbeurt aan Galatasaray weer aangesloten bij de selectie van Napoli, waar hij nog vastligt tot medio 2030. De Italianen lijken echter mee te willen werken aan een vertrek van Lang.
Inan schrijft in het AD dat Lang aan het einde van de voorbereiding al 'uitvoerig' met Ajax' technisch directeur Jordi Cruijff heeft gesproken, en in dat gesprek tot 'topkandidaat' om Godts op te volgen is gebombardeerd. Hoewel de Belg inmiddels vertrokken is én een enorm bedrag heeft opgeleverd, kan Ajax echter niet direct doorpakken voor Lang, schrijft de clubwatcher.
Om de zelf opgeleide Lang terug te kunnen halen zullen er namelijk nóg meer spelers moeten vertrekken uit Amsterdam, om ruimte te maken in het salarishuis. "Cruijff trok tot dusver zes spelers van naam aan", schrijft Inan. "Hoewel daar transfervrije spelers en twee huurlingen tussen zitten en Ajax ook flink wat spelers verkocht, is het door de enorme salarissen van de meeste nieuwelingen bij hun oude clubs onwaarschijnlijk dat de salarispost van Ajax is gedaald. Ook tekengelden en loyaliteitsbonussen vallen immers in datzelfde potje", weet Inan.
Op zich zou Ajax het salarisbudget kunnen oprekken met transferwinsten, of door het verkleinen van de selectie, maar daar zou de directie volgens Inan niet al te happig happig op zijn: "Bij Ajax dreigt nu echter het punt dat nog meer spelers gehaald worden terwijl de selectie al uitpuilt van de dure spelers. Dat wil de clubleiding voorkomen", schrijft de journalist. Daarom zou Ajax pas toe willen slaan voor Lang, maar bijvoorbeeld ook de gewenste nieuwe 'nummer 6' en/of een extra optie op de rechtsbuitenpositie, als er één of meerdere grootverdieners verkocht worden.
Het is ook duidelijk welke spelers op de nominatie staan om te vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Het zou gaan om Kasper Dolberg, Ko Itakura, Owen Wijndal en Josip Sutalo. Laatstgenoemde staat volgens Italiaanse media in de belangstelling van Lazio Roma, dat een halfjaar geleden ook al zaken deed met Ajax toen Kenneth Taylor werd aangetrokken. Ook als bovengenoemd viertal bij Ajax blijft, zou Lang echter nog steeds aangetrokken kunnen worden, schrijft Inan. "Maar een permanente overstap is zonder het vertrek van relatief dure spelers wel minder aannemelijk. Een huurdeal is dan logischer, ook omdat Ajax de salarislasten en afschrijvingskosten zo enigszins binnen de perken kan houden."
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Ik zou het echt van de zotte vinden als er zo'n groot bedrag naar Lang zou gaan terwijl je ook nog een goede 6, een rechtsbenige verdediger (als Sutalo en Itakura vertrekken) en nog een buitenspeler met diepgang wilt/moet halen. Benieuwd hoe ze dat dan voor elkaar gaan boksen.
@Gusa
ik denk zelf dat newton van Shakhtar Donetsk beter in het financiële plaatje past voor ajax denk ik rond de 5 miljoen die zit het grote geld is nu denk ik op bij ajax en ik denk dat Sutalo en Itakura niet het gewenste bedragen op zullen leveren alle twee forse verlies zo zullen er nog meer spelers voor staan bij ajax met verliezen
Ja lijkt mij ook dat je beter voor 'dat soort' spelers kunt gaan. Talentvolle jonge spelers die zich in korte tijd op kunnen werken tot het gewenste niveau.
Inan verteld wel vaker onzin, is en blijft AD. Daarbij zou ik het achterlijk vinden als het echt zo was, want een goede 6 is belangrijker dan een creatieve buitenspeler die spatjes heeft. We hebben zondag kunnen zien dat Regeer het niet aan kan. (alweer)
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik zou het echt van de zotte vinden als er zo'n groot bedrag naar Lang zou gaan terwijl je ook nog een goede 6, een rechtsbenige verdediger (als Sutalo en Itakura vertrekken) en nog een buitenspeler met diepgang wilt/moet halen. Benieuwd hoe ze dat dan voor elkaar gaan boksen.
@Gusa
ik denk zelf dat newton van Shakhtar Donetsk beter in het financiële plaatje past voor ajax denk ik rond de 5 miljoen die zit het grote geld is nu denk ik op bij ajax en ik denk dat Sutalo en Itakura niet het gewenste bedragen op zullen leveren alle twee forse verlies zo zullen er nog meer spelers voor staan bij ajax met verliezen
Ja lijkt mij ook dat je beter voor 'dat soort' spelers kunt gaan. Talentvolle jonge spelers die zich in korte tijd op kunnen werken tot het gewenste niveau.
Inan verteld wel vaker onzin, is en blijft AD. Daarbij zou ik het achterlijk vinden als het echt zo was, want een goede 6 is belangrijker dan een creatieve buitenspeler die spatjes heeft. We hebben zondag kunnen zien dat Regeer het niet aan kan. (alweer)