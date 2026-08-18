Live voetbal

Ajax zet Noa Lang in de wachtkamer: dit is waarom

18 augustus 2026, 12:21
Noa Lang Ajax
Foto: © Imago/realtimes
6 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
Maak ons je Google-favoriet

Hoewel Mika Godts voor een gigantisch bedrag aan Paris Saint-Germain is verkocht, heeft Ajax (nog) niet de financiële ruimte om Noa Lang als zijn vervanger aan te trekken. Clubwatcher Johan Inan legt in het Algemeen Dagblad uit hoe dat zit.

De 21-jarige Godts is inmiddels gepresenteerd door PSG, dat maar liefst 55 miljoen euro aan Ajax overmaakt om de Belg over te nemen. De naam van Lang (27) circuleert al sinds begin deze maand als mogelijke opvolger van Godts op de linkerflank. De Oranje-international is na een verhuurbeurt aan Galatasaray weer aangesloten bij de selectie van Napoli, waar hij nog vastligt tot medio 2030. De Italianen lijken echter mee te willen werken aan een vertrek van Lang.

Artikel gaat verder onder video

Inan schrijft in het AD dat Lang aan het einde van de voorbereiding al 'uitvoerig' met Ajax' technisch directeur Jordi Cruijff heeft gesproken, en in dat gesprek tot 'topkandidaat' om Godts op te volgen is gebombardeerd. Hoewel de Belg inmiddels vertrokken is én een enorm bedrag heeft opgeleverd, kan Ajax echter niet direct doorpakken voor Lang, schrijft de clubwatcher.

Om de zelf opgeleide Lang terug te kunnen halen zullen er namelijk nóg meer spelers moeten vertrekken uit Amsterdam, om ruimte te maken in het salarishuis. "Cruijff trok tot dusver zes spelers van naam aan", schrijft Inan. "Hoewel daar transfervrije spelers en twee huurlingen tussen zitten en Ajax ook flink wat spelers verkocht, is het door de enorme salarissen van de meeste nieuwelingen bij hun oude clubs onwaarschijnlijk dat de salarispost van Ajax is gedaald. Ook tekengelden en loyaliteitsbonussen vallen immers in datzelfde potje", weet Inan.

Op zich zou Ajax het salarisbudget kunnen oprekken met transferwinsten, of door het verkleinen van de selectie, maar daar zou de directie volgens Inan niet al te happig happig op zijn: "Bij Ajax dreigt nu echter het punt dat nog meer spelers gehaald worden terwijl de selectie al uitpuilt van de dure spelers. Dat wil de clubleiding voorkomen", schrijft de journalist. Daarom zou Ajax pas toe willen slaan voor Lang, maar bijvoorbeeld ook de gewenste nieuwe 'nummer 6' en/of een extra optie op de rechtsbuitenpositie, als er één of meerdere grootverdieners verkocht worden.

Het is ook duidelijk welke spelers op de nominatie staan om te vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Het zou gaan om Kasper Dolberg, Ko Itakura, Owen Wijndal en Josip Sutalo. Laatstgenoemde staat volgens Italiaanse media in de belangstelling van Lazio Roma, dat een halfjaar geleden ook al zaken deed met Ajax toen Kenneth Taylor werd aangetrokken. Ook als bovengenoemd viertal bij Ajax blijft, zou Lang echter nog steeds aangetrokken kunnen worden, schrijft Inan. "Maar een permanente overstap is zonder het vertrek van relatief dure spelers wel minder aannemelijk. Een huurdeal is dan logischer, ook omdat Ajax de salarislasten en afschrijvingskosten zo enigszins binnen de perken kan houden."

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Steven Berghuis

Ongemakkelijk interview van Steven Berghuis gaat rond na Ajax - Heerenveen

  • Gisteren, 13:23
  • Gisteren, 13:23
  • 13
Mika Godts

Ajax verkoopt Mika Godts aan Paris Saint-Germain, transfersom is bekend

  • vr 14 augustus, 13:20
  • 14 aug. 13:20
  • 19
Jordi Cruijff met op de achtergrond het Ajax-stadion, de Johan Cruijff ArenA

'Ajax wil PSV aftroeven met komst Lutsharel Geertruida'

  • wo 12 augustus, 19:30
  • 12 aug. 19:30
  • 13
8 6 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
6 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.301 Reacties
1.421 Dagen lid
6.827 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik zou het echt van de zotte vinden als er zo'n groot bedrag naar Lang zou gaan terwijl je ook nog een goede 6, een rechtsbenige verdediger (als Sutalo en Itakura vertrekken) en nog een buitenspeler met diepgang wilt/moet halen. Benieuwd hoe ze dat dan voor elkaar gaan boksen.

dilima1966
3.976 Reacties
1.163 Dagen lid
18.726 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Gusa

ik denk zelf dat newton van Shakhtar Donetsk beter in het financiële plaatje past voor ajax denk ik rond de 5 miljoen die zit het grote geld is nu denk ik op bij ajax en ik denk dat Sutalo en Itakura niet het gewenste bedragen op zullen leveren alle twee forse verlies zo zullen er nog meer spelers voor staan bij ajax met verliezen

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.301 Reacties
1.421 Dagen lid
6.827 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja lijkt mij ook dat je beter voor 'dat soort' spelers kunt gaan. Talentvolle jonge spelers die zich in korte tijd op kunnen werken tot het gewenste niveau.

dilima1966
3.976 Reacties
1.163 Dagen lid
18.726 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ik denk dat ajax aan het maximale uitgeeft bedragen nu zit en er alleen spelers bij kunnen op huurbasis of richting de 5 miljoen tot er weer geld binnen komt met verkoop

Kevin Hommeles
232 Reacties
959 Dagen lid
984 Likes
Kevin Hommeles
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

'Uitgebreid met Lang gesproken' Wat is de bron? Bronvermelding doen ze niet aan bij AD

Dave80
98 Reacties
770 Dagen lid
628 Likes
Dave80
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Inan verteld wel vaker onzin, is en blijft AD. Daarbij zou ik het achterlijk vinden als het echt zo was, want een goede 6 is belangrijker dan een creatieve buitenspeler die spatjes heeft. We hebben zondag kunnen zien dat Regeer het niet aan kan. (alweer)

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
6 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.301 Reacties
1.421 Dagen lid
6.827 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik zou het echt van de zotte vinden als er zo'n groot bedrag naar Lang zou gaan terwijl je ook nog een goede 6, een rechtsbenige verdediger (als Sutalo en Itakura vertrekken) en nog een buitenspeler met diepgang wilt/moet halen. Benieuwd hoe ze dat dan voor elkaar gaan boksen.

dilima1966
3.976 Reacties
1.163 Dagen lid
18.726 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Gusa

ik denk zelf dat newton van Shakhtar Donetsk beter in het financiële plaatje past voor ajax denk ik rond de 5 miljoen die zit het grote geld is nu denk ik op bij ajax en ik denk dat Sutalo en Itakura niet het gewenste bedragen op zullen leveren alle twee forse verlies zo zullen er nog meer spelers voor staan bij ajax met verliezen

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.301 Reacties
1.421 Dagen lid
6.827 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja lijkt mij ook dat je beter voor 'dat soort' spelers kunt gaan. Talentvolle jonge spelers die zich in korte tijd op kunnen werken tot het gewenste niveau.

dilima1966
3.976 Reacties
1.163 Dagen lid
18.726 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ik denk dat ajax aan het maximale uitgeeft bedragen nu zit en er alleen spelers bij kunnen op huurbasis of richting de 5 miljoen tot er weer geld binnen komt met verkoop

Kevin Hommeles
232 Reacties
959 Dagen lid
984 Likes
Kevin Hommeles
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

'Uitgebreid met Lang gesproken' Wat is de bron? Bronvermelding doen ze niet aan bij AD

Dave80
98 Reacties
770 Dagen lid
628 Likes
Dave80
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Inan verteld wel vaker onzin, is en blijft AD. Daarbij zou ik het achterlijk vinden als het echt zo was, want een goede 6 is belangrijker dan een creatieve buitenspeler die spatjes heeft. We hebben zondag kunnen zien dat Regeer het niet aan kan. (alweer)

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Mika Godts

Mika Godts
Paris Saint-Germain FC
Team: Paris SG
Leeftijd: 21 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
34
17
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
3
GAE
2
3
4
4
Fortuna
2
2
4
5
Ajax
2
2
4
6
PSV
2
1
4
7
Feyenoord
2
1
4

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws