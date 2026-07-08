FIFA denkt serieus na over opheffen verbod Rusland

De FIFA denkt er serieus over na om het verbod op alle Russische teams op te heffen, zo meldt Sky. Sinds de invasie van Oekraïne in 2022 doen er geen Russische ploegen mee aan competities van de FIFA en de UEFA.

Russische teams zijn sinds 2022 niet meer welkom in de competities van de FIFA en de UEFA, nadat Rusland Oekraïne is binnengevallen. Het verbod is echter niet tot stand gekomen als sanctie voor de oorlog, maar omdat Europese teams weigerden nog tegen Russische ploegen te spelen, zo schetst Sky. Hoewel de oorlog in Oekraïne nog altijd woedt, is de kans aanwezig dat het verbod op korte termijn toch wordt opgeheven.

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Dat heeft alles te maken met een beslissing van het Internationaal Olympisch Comité. Het IOC heeft namelijk besloten de sancties op Russische sporters te beëindigen, waardoor zij in 2028 kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen in Los Angeles. Ook heeft de organisatie het advies om Russische teams te weren uit internationale competities opgeheven.

“De FIFA is op de hoogte gesteld van de beslissing van het IOC om de schorsing van het Russische Olympisch Comité voorwaardelijk op te heffen”, laat de voetbalbond weten aan Sky. “De FIFA zal die beslissing analyseren voordat er een besluit wordt genomen in samenspraak met de relevante aandeelhouders.” De eerste stap richting het toelaten van Russische teams is inmiddels al gezet, aangezien het Onder 15-elftal in oktober mag deelnemen aan het WK in Azerbeidzjan.