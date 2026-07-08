Live voetbal

‘Newcastle United neemt direct belangrijke beslissing over Sean Steur’

8 juli 2026, 11:17
Sean Steur met logo Newcastle United
Foto: © Imago/Realtimes
3 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

Sean Steur krijgt direct een kans in het eerste elftal van Newcastle United, zo weet de Newcastle Chronicle. De vrees bestond dat de Engelsen de achttienjarige middenvelder direct wilden verhuren, maar daar is dus geen sprake van.

Maandagavond kwam het nieuws naar buiten dat Steur hard op weg is naar de uitgang bij Ajax. De middenvelder gaat voor 27 miljoen euro, inclusief bonussen, naar Newcastle United. Naar verwachting zal hij op korte termijn worden gepresenteerd.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de lokale krant bestond de vrees dat de nummer twaalf van de Premier League ervoor zou gaan kiezen om Steur direct op huurbasis elders onder te brengen, zoals de club in het recente verleden vaker deed met jonge aanwinsten. Newcastle United heeft er echter voor gekozen om de jongeling een plek in het eerste elftal te geven.

Dat betekent dat Steur op 13 juli zal aansluiten bij de selectie van Eddie Howe, die dan aan de voorbereiding begint. De middenvelder zal tijdens de oefenduels in aanloop naar de competitiestart de kans krijgen zich te laten zien aan zijn nieuwe trainer. Overigens benadrukt de krant dat Steur niet wordt gezien als de directe opvolger van Sandro Tonali, die onlangs vertrok naar Tottenham Hotspur.

➡️ Meer nieuws over Sean Steur

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Johan Derksen / Ajax

Johan Derksen: Ajax loopt 54 miljoen euro mis met 'dom' besluit

  • Gisteren, 23:08
  • Gisteren, 23:08
  • 6
Sean Steur loopt de spelersbus uit

ESPN onthult reden van vertrek Steur bij Ajax

  • Gisteren, 16:14
  • Gisteren, 16:14
  • 9
Sean Steur

Ajax-fans wijzen allemaal naar één man na vertrek Sean Steur

  • Gisteren, 10:16
  • Gisteren, 10:16
  • 7
0 3 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
490 Reacties
724 Dagen lid
1.194 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je gaat geen 27 mln voor een speler betalen om hem elders te stallen en te verhuren.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.030 Reacties
1.380 Dagen lid
20.085 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Jawel hoor, mag nu even mee maar zal gewoon verhuurd worden. Of voor het seizoen nog of in de winter.

Kicker
490 Reacties
724 Dagen lid
1.194 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

We gaan het zien. Gelet op zijn techniek kan die bij de club mee, moet alleen fysiek nog sterker worden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
490 Reacties
724 Dagen lid
1.194 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je gaat geen 27 mln voor een speler betalen om hem elders te stallen en te verhuren.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.030 Reacties
1.380 Dagen lid
20.085 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Jawel hoor, mag nu even mee maar zal gewoon verhuurd worden. Of voor het seizoen nog of in de winter.

Kicker
490 Reacties
724 Dagen lid
1.194 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

We gaan het zien. Gelet op zijn techniek kan die bij de club mee, moet alleen fysiek nog sterker worden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Sean Steur

Sean Steur
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 18 jaar (11 jan. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
21
1
2025/2026
Jong Ajax
11
1
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
28
0

Meer info

Stand Premier League 2026/2027

Premier League
GS
DS
PT
15
Man City
0
0
0
16
Man Utd
0
0
0
17
Newcastle
0
0
0
18
Forest
0
0
0
19
Sunderland
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws