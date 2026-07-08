‘Newcastle United neemt direct belangrijke beslissing over Sean Steur’

Sean Steur krijgt direct een kans in het eerste elftal van Newcastle United, zo weet de Newcastle Chronicle. De vrees bestond dat de Engelsen de achttienjarige middenvelder direct wilden verhuren, maar daar is dus geen sprake van.
Maandagavond kwam het nieuws naar buiten dat Steur hard op weg is naar de uitgang bij Ajax. De middenvelder gaat voor 27 miljoen euro, inclusief bonussen, naar Newcastle United. Naar verwachting zal hij op korte termijn worden gepresenteerd.
Volgens de lokale krant bestond de vrees dat de nummer twaalf van de Premier League ervoor zou gaan kiezen om Steur direct op huurbasis elders onder te brengen, zoals de club in het recente verleden vaker deed met jonge aanwinsten. Newcastle United heeft er echter voor gekozen om de jongeling een plek in het eerste elftal te geven.
Dat betekent dat Steur op 13 juli zal aansluiten bij de selectie van Eddie Howe, die dan aan de voorbereiding begint. De middenvelder zal tijdens de oefenduels in aanloop naar de competitiestart de kans krijgen zich te laten zien aan zijn nieuwe trainer. Overigens benadrukt de krant dat Steur niet wordt gezien als de directe opvolger van Sandro Tonali, die onlangs vertrok naar Tottenham Hotspur.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Jawel hoor, mag nu even mee maar zal gewoon verhuurd worden. Of voor het seizoen nog of in de winter.