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Vader Jordan Henderson deelt horrordetails over blessure

8 juli 2026, 10:42
Jordan Henderson
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Jordan Henderson heeft een zeer ernstige blessure opgelopen aan zijn onderarm, zo deelt zijn vader Brian Henderson met de Daily Mail. De middenvelder van Brentford heeft zijn linker onderarm verbrijzeld. Eerder werd melding gemaakt van een polsbreuk.

Henderson kende in de nacht van zondag op maandag een zeer ongelukkig moment na afloop van de achtste finale van het WK tussen Mexico en Engeland (2-3). Nadat de ploeg de overwinning had gevierd met de supporters, wilde de oud-Ajacied over een reclamebord heen springen, waarbij zijn hand van het bord gleed. Hij kwam hard op de grond terecht en moest met een zuurstofmasker worden afgevoerd. Maandag werd gemeld dat Henderson een gebroken pols heeft opgelopen.

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De blessure van de routinier is echter nog erger dan gedacht, zo maakt vader Brian duidelijk. “Ik dacht eerst dat hij was gevallen en misschien zijn pols had opengehaald”, blikt Henderson senior terug op het moment na de wedstrijd. Ik had geen idee dat het ernstig was totdat ze Harry Kane aan het interviewen waren en hij langskwam op een brancard. Ik zag dat hij aan het zuurstof was.”

Brian Henderson nam direct contact op met de persoonlijke assistent van Henderson, die aanwezig was in Mexico. “Ik was de hele nacht op terwijl ik op nieuws wachtte.” Inmiddels is duidelijk dat de negentigvoudig international onder het mes moet. “Zijn linker onderarm is compleet verbrijzeld”, deelt Henderson senior een gruwelijk detail. “Hij zal gips krijgen en daarna hangt het ervan af wat de experts zeggen.” Vader Brian benadrukt dat Henderson wel bij de nationale ploeg zal blijven. “Hij zal er tot het einde bij zijn.”

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Wat een heftige blessure door eigen onhandigheid. Sterkte

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

0laf
1.296 Reacties
1.380 Dagen lid
5.860 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een heftige blessure door eigen onhandigheid. Sterkte

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Mexico - Engeland

2 - 3
Gespeeld op 6 jul. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Jordan Henderson

Jordan Henderson
Brentford
Team: Brentford
Leeftijd: 36 jaar (17 jun. 1990)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brentford
32
1
2024/2025
Ajax
28
1
2023/2024
Ajax
9
0
2023/2024
Ettifaq
17
0

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep L
GS
DS
PT
1
Engeland
3
4
7
2
Kroatië
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0

Complete Stand

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