Vader Jordan Henderson deelt horrordetails over blessure

heeft een zeer ernstige blessure opgelopen aan zijn onderarm, zo deelt zijn vader Brian Henderson met de Daily Mail. De middenvelder van Brentford heeft zijn linker onderarm verbrijzeld. Eerder werd melding gemaakt van een polsbreuk.

Henderson kende in de nacht van zondag op maandag een zeer ongelukkig moment na afloop van de achtste finale van het WK tussen Mexico en Engeland (2-3). Nadat de ploeg de overwinning had gevierd met de supporters, wilde de oud-Ajacied over een reclamebord heen springen, waarbij zijn hand van het bord gleed. Hij kwam hard op de grond terecht en moest met een zuurstofmasker worden afgevoerd. Maandag werd gemeld dat Henderson een gebroken pols heeft opgelopen.

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De blessure van de routinier is echter nog erger dan gedacht, zo maakt vader Brian duidelijk. “Ik dacht eerst dat hij was gevallen en misschien zijn pols had opengehaald”, blikt Henderson senior terug op het moment na de wedstrijd. Ik had geen idee dat het ernstig was totdat ze Harry Kane aan het interviewen waren en hij langskwam op een brancard. Ik zag dat hij aan het zuurstof was.”

Brian Henderson nam direct contact op met de persoonlijke assistent van Henderson, die aanwezig was in Mexico. “Ik was de hele nacht op terwijl ik op nieuws wachtte.” Inmiddels is duidelijk dat de negentigvoudig international onder het mes moet. “Zijn linker onderarm is compleet verbrijzeld”, deelt Henderson senior een gruwelijk detail. “Hij zal gips krijgen en daarna hangt het ervan af wat de experts zeggen.” Vader Brian benadrukt dat Henderson wel bij de nationale ploeg zal blijven. “Hij zal er tot het einde bij zijn.”