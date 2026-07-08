Zwitserse vedette neemt ingrijpende beslissing na penaltywinst op Colombia

gaat in de toekomst nooit meer een strafschop nemen, zo maakt hij duidelijk na de achtste finale tussen Zwitserland en Colombia. De verdediger van Internazionale miste opnieuw vanaf de stip, maar zag zijn ploeg uiteindelijk wel winnen.

Zwitserland en Colombia stonden dinsdagavond tegenover elkaar in Vancouver in de laatste achtste finale van het WK. Beide ploegen kwamen in 120 minuten voetbal niet tot scoren, waardoor strafschoppen uitkomst moesten bieden. Nadat Davinson Sánchez zijn penalty tegen de lat had geschoten, miste ook Akanji door de bal over het doel te mikken. Uiteindelijk ging Zwitserland wel door, omdat Gregor Kobel de strafschop van Juan Hernández pakte.

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Het was niet de eerste keer in zijn loopbaan dat Akanji een penalty miste voor Zwitserland op een eindtoernooi. Op het EK in 2021 miste de verdediger van elf meter in de kwartfinale tegen Spanje, terwijl hij twee jaar geleden op het EK in Duitsland in de kwartfinale miste tegen Engeland. Beide keren moesten de Zwitsers na strafschoppen naar huis.

Hoewel Zwitserland ondanks de misser van Akanji nu wel doorstoot, heeft de verdediger van Internazionale zijn conclusie getrokken. “Ik heb tegen de bondscoach gezegd dat dit de laatste penalty is die ik heb genomen in mijn loopbaan”, laat hij zich na afloop optekenen door Zwitserse media. “Het was rampzalig. Ik besloot hem op het laatste moment anders te nemen, dat moet je nooit doen. Ik ging ervoor, maar ik gleed een beetje uit en de bal ging vier meter over”, aldus Akanji. Bondscoach Murat Yakin bevestigt op zijn persconferentie dat Akanji dit tegen hem heeft gezegd. “Ik hoop dat hij daar nog een keer op terugkomt.”