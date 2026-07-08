Live voetbal

Zwitserse vedette neemt ingrijpende beslissing na penaltywinst op Colombia

8 juli 2026, 09:25
Zwitserland
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

Manuel Akanji gaat in de toekomst nooit meer een strafschop nemen, zo maakt hij duidelijk na de achtste finale tussen Zwitserland en Colombia. De verdediger van Internazionale miste opnieuw vanaf de stip, maar zag zijn ploeg uiteindelijk wel winnen.

Zwitserland en Colombia stonden dinsdagavond tegenover elkaar in Vancouver in de laatste achtste finale van het WK. Beide ploegen kwamen in 120 minuten voetbal niet tot scoren, waardoor strafschoppen uitkomst moesten bieden. Nadat Davinson Sánchez zijn penalty tegen de lat had geschoten, miste ook Akanji door de bal over het doel te mikken. Uiteindelijk ging Zwitserland wel door, omdat Gregor Kobel de strafschop van Juan Hernández pakte.

Artikel gaat verder onder video

Het was niet de eerste keer in zijn loopbaan dat Akanji een penalty miste voor Zwitserland op een eindtoernooi. Op het EK in 2021 miste de verdediger van elf meter in de kwartfinale tegen Spanje, terwijl hij twee jaar geleden op het EK in Duitsland in de kwartfinale miste tegen Engeland. Beide keren moesten de Zwitsers na strafschoppen naar huis.

Hoewel Zwitserland ondanks de misser van Akanji nu wel doorstoot, heeft de verdediger van Internazionale zijn conclusie getrokken. “Ik heb tegen de bondscoach gezegd dat dit de laatste penalty is die ik heb genomen in mijn loopbaan”, laat hij zich na afloop optekenen door Zwitserse media. “Het was rampzalig. Ik besloot hem op het laatste moment anders te nemen, dat moet je nooit doen. Ik ging ervoor, maar ik gleed een beetje uit en de bal ging vier meter over”, aldus Akanji. Bondscoach Murat Yakin bevestigt op zijn persconferentie dat Akanji dit tegen hem heeft gezegd. “Ik hoop dat hij daar nog een keer op terugkomt.”

➡️ Meer WK nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Messi

Argentinië ontsnapt na bizarre comeback aan vroegtijdige WK-uitschakeling

  • Gisteren, 20:06
  • Gisteren, 20:06
  • 9
Noa Vahle is verrast door de reactie van Anass Salah-Eddine

Noa Vahle en Hélène Hendriks snappen niets van reactie uit kamp-Marokko: 'Geen compassie met Nederland'

  • vr 3 juli, 08:55
  • 3 jul. 08:55
  • 24
Donald Trump

Trump bevestigt contact met FIFA: 'Zwaar overdreven beslissing'

  • ma 6 juli, 16:45
  • 6 jul. 16:45
  • 6
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Zwitserland - Colombia

0 - 0
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Manuel Akanji

Manuel Akanji
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 30 jaar (19 jul. 1995)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
33
2
2025/2026
Man City
0
0
2024/2025
Man City
26
0
2023/2024
Man City
30
2

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep B
GS
DS
PT
1
Zwitserland
3
4
7
2
Canada
3
5
4
3
Bosnië-Herzeg.
3
-1
4
4
Qatar
3
-8
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws