komt dit WK niet meer in actie, zo melden media in Engeland. De 35-jarige middenvelder kwam afgelopen nacht niet in actie tijdens de zwaarbevochten 2-3 zege op Mexico in de achtste finales, maar werd desondanks per brancard afgevoerd na een ongelukkige val over een reclamebord. Toch zal Henderson op verzoek van bondscoach Thomas Tuchel bij het elftal blijven.

De 36-jarige Henderson, tegenwoordig speler van Brentford, kreeg van de Engelse bondscoach Thomas Tuchel alleen (een paar) speelminuten in de afsluitende poulewedstrijd tegen Panama (0-2 winst). Daarmee kwam de oud-speler van onder meer Liverpool en Ajax op exact 90 interlands voor The Three Lions. Dat aantal blijft voorlopig nog wel even ongewijzigd.

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Bij het vieren van de zege op Mexico ging het helemaal mis voor Henderson. De middenvelder sprong over een reclamebord, maar landde daarbij dusdanig ongelukkig op zijn arm dat zijn ploeggenoten zich al snel om hem heen verzamelden. Henderson werd uiteindelijk per brancard, voorzien van zuurstofmasker, afgevoerd. Naderhand kwamen verschillende betrokkenen met wisselende verklaringen over zijn toestand, van 'komt wel goed' tot 'het zag er ernstig uit'.

The Daily Mail meldt maandagavond dat het WK van Henderson erop zit, omdat hij bij zijn ongelukkige buiteling zijn pols zou hebben gebroken. Daaraan dient hij in het ziekenhuis van Kansas City geopereerd te worden. Daarna zal Henderson zich naar verwachting wél weer in het spelershotel melden om bij de groep te blijven voor het restant van het toernooi, omdat Tuchel het leiderschap van Henderson als cruciaal beschouwt voor het succes van zijn elftal.