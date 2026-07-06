Derksen hekelt Amsterdamse politie tijdens rellen: 'Ze staan er lachend bij'

In Vandaag Inside Oranje is fel gediscussieerd over de ongeregeldheden die onlangs in meerdere Nederlandse steden uitbraken na WK-wedstrijden van Marokko. Aan tafel vielen harde woorden over het optreden van de autoriteiten, de rol van de media en de manier waarop het geweld wordt geduid.

De onrust ontstond onder meer nadat Marokko met een 1-0 zege Nederland uitschakelde op het toernooi. In Den Haag en Amsterdam moest de politie ingrijpen. In de Haagse Schilderswijk werden dertien personen aangehouden en zette de Mobiele Eenheid een waterkanon in tegen relschoppers. Enkele dagen later, na de overwinning van Marokko op Canada, escaleerde de situatie opnieuw in diverse steden en raakten er agenten gewond.

Artikel gaat verder onder video

Analist René van der Gijp trok de gebeurtenissen tijdens de uitzending breder door te wijzen naar andere gemeenschappen in Nederland. "Kaapverdië ga ik niet per se naar kijken, maar daar zijn de mensen juist trots. Die stonden gewoon te juichen en te buigen voor hun ploeg", aldus de oud-voetballer. Johan Derksen sloot zich daarbij aan en stelde dat de incidenten rond Marokkaanse fans selectief worden benaderd. "Kaapverdianen die hier wonen zijn niet de straat op gegaan om rotzooi te trappen. Maar zodra het om Marokkaanse jongeren gaat, heet het ineens een maatschappelijk probleem", stelde Derksen. "Bij andere landen hoor je dat nooit", voegde hij daaraan toe.

Derksen uitte tevens scherpe kritiek op de houding van de handhavers tijdens de rellen. Hij ergerde zich aan de beelden die de ronde deden. "Ik heb me dood geërgerd aan beelden van agenten die met vlaggen op de foto gaan, terwijl er intussen niet wordt ingegrepen. De stad wordt gesloopt en men staat erbij te lachen. Dat begrijpt niemand", sprak hij stellig.

Ook de aanpak per gemeente werd onder de loep genomen. Silvio Erkens, staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur is, was te gast in de studio en wees op de verschillen tussen steden als Den Haag en Amsterdam. "In sommige steden worden mensen direct opgepakt, in andere gebeurt veel minder. Dat roept vragen op", stelde de bewindsman. Erkens benadrukte bovendien dat de gemeenschap zelf een rol moet spelen. "Feestvieren is prima, maar er moet ook vanuit de gemeenschap zelf worden opgetreden tegen een kleine groep die het verpest. Anders blijft de hele groep daarop worden aangekeken", luidde zijn oordeel.

Valentijn Driessen richtte zijn pijlen op de politiek in Den Haag, waar het volgens de journalist opvallend stil blijft. "Na Nederland – Marokko ging het nog over verbroedering, maar als vervolgens steden worden vernield, hoor je weinig", klonk het kritisch uit zijn mond. Derksen sloot het onderwerp uiteindelijk af met een duidelijke boodschap. Waar NOS-analist Ibrahim Afellay de rellen eerder nog als een breder maatschappelijk probleem omschreef, wil Derksen daar niets van weten. "We moeten ophouden dit telkens een maatschappelijk probleem te noemen. Bij andere landen zie je dit niet op deze schaal. Dat is gewoon wat het WK laat zien", concludeerde de analist.