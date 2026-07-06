Rigaux pakt door voor Tjark Ernst: Feyenoord activeert miljoenenclausule

Feyenoord heeft de afkoopclausule van vijf miljoen euro in het contract van definitief geactiveerd, zo melden ingewijden aan FR12. De Rotterdamse clubleiding wil vaart maken met de komst van de doelman van Hertha BSC, aangezien de concurrentie op de transfermarkt hevig is. Zowel Celtic als Borussia Mönchengladbach is bereid om de vastgestelde afkoopsom voor de 23-jarige sluitpost op tafel te leggen.

Ondanks de forse concurrentie lijken de Rotterdammers de beste papieren te hebben om de Duitse jeugdinternational binnen te halen. De keeper weegt momenteel vooral het sportieve plaatje af en ziet volgens ingewijden zijn beste perspectief in De Kuip. De zoektocht naar een nieuwe eerste doelman staat hoog op de prioriteitenlijst van Dévy Rigaux. Hoewel Timon Wellenreuther het niet onverdienstelijk gedaan heeft, wordt een zomers vertrek van de aanvoerder zeer waarschijnlijk geacht. Daardoor wil de clubleiding snel nieuwe zekerheid inbouwen onder de lat.

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In Duitsland staat het transferdoelwit van Feyenoord er goed op. Lokale media omschrijven de doelman als een rustige en betrouwbare speler, die ondanks zijn jonge leeftijd veel volwassenheid uitstraalt en vertrouwen geeft aan zijn verdediging. Afgelopen seizoen was de sluitpost een vaste waarde in Berlijn: in 37 officiële optredens hield de doelverdediger twaalf keer de nul. De geruchten over een naderende transfer werden afgelopen weekend verder aangewakkerd toen de speler ontbrak in de selectie voor een oefenwedstrijd tegen Frohnauer SC. Hoewel Hertha-trainer Stefan Leitl verklaarde dat deze afwezigheid gepland was, lijkt een vertrek uit de Duitse hoofdstad onvermijdelijk na het mislopen van promotie naar de Bundesliga.