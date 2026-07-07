ESPN onthult reden van vertrek Steur bij Ajax

Sean Steur vertrekt dankzij de aanwezigheid van Jordi Cruijff bij Ajax, zo schetst ESPN. De jonge middenvelder kreeg van diens voorganger Alex Kroes veel duidelijkheid en vertrouwen, maar dat is onder de huidige technisch directeur niet het geval.
Maandagavond kwam het nieuws naar buiten dat Steur hard op weg is naar de uitgang bij Ajax. De achttienjarige middenvelder gaat voor 27 miljoen euro, inclusief bonussen, naar Newcastle United. Alleen de medische keuring zou Steur momenteel nog scheiden van een stap naar de Premier League.
Begin dit kalenderjaar leek de jongeling nog bij te tekenen in de Johan Cruijff ArenA, nadat hij een mondeling akkoord bereikte met Kroes over een contract tot medio 2030. Na het vertrek van de technisch directeur was de situatie echter compleet anders. “Onder Jordi Cruijff voelt kamp-Steur geen moment dezelfde duidelijkheid en het gewenste vertrouwen als waardoor eerder een mondeling akkoord werd bereikt over de contractverlenging”, stelt ESPN. “Steur was een belangrijke rol binnen de Ajax-hoofdmacht geschetst, maar de afgelopen maanden krijgt hij andere signalen van de Amsterdamse club.”
Zo probeerde Cruijff afgelopen winter voor de positie van Steur om Kodai Sano op te pikken bij NEC, terwijl de technisch directeur momenteel achter de transfervrije Dani Ceballos aan zit. Ook kreeg de jongeling te horen dat hij voor het nieuwe seizoen ‘één van de opties’ op het middenveld is en zal moeten concurreren. Ook kon de clubleiding niet uitsluiten dat hij zo nu en dan nog bij Jong Ajax zou moeten spelen, mocht hij er niet in slagen een basisplaats te veroveren. “Steur eist geen basisplek in de hoofdmacht, maar van de eerder geschetste ‘belangrijke rol’ lijkt weinig meer over”, aldus ESPN. “Ajax wil nog minstens een ervaren middenvelder aantrekken en het is niet duidelijk wat dit voor het perspectief van Steur betekent.”
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Het lijkt mij duidelijk. Jordi wil dat Ajax gelijk om de titel gaat strijden en daar past geen eisen of voorwaarden voor jonge talenten. De grote schoonmaak geldt niet alleen maar voor spelers die overbodig zijn, maar ook voor een talent zoals Steur. Het verschil tussen Kroes en Jordi is dat spelers en zeker talenten niet voor dumpprijzen worden verkocht.
Dit is niets meer dan pure kul van ESPN. Het is lang en breed duidelijk dat de vader van Sean Steur om buitensporige toezeggingen heeft gevraagd die Ajax niet kon bieden (en niet eens moet willen bieden). Pa Steur vond het maar belachelijk dat zijn zoon de strijd aan zou moeten gaan met Jorthy Mokio voor de positie links-centraal op het middenveld en was van mening dat zijn 18-jarige zoon onbetwist basisspeler moest worden dit seizoen. Als het onder Kroes allemaal zo snor zat met die contractonderhandelingen was het wel eerder rondgekomen, maar ook toen was zijn vader al een enorme stoorzender. Ik denk dat dit voor Sean Steur zelf vooral heel erg vervelend is allemaal.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het lijkt mij duidelijk. Jordi wil dat Ajax gelijk om de titel gaat strijden en daar past geen eisen of voorwaarden voor jonge talenten. De grote schoonmaak geldt niet alleen maar voor spelers die overbodig zijn, maar ook voor een talent zoals Steur. Het verschil tussen Kroes en Jordi is dat spelers en zeker talenten niet voor dumpprijzen worden verkocht.
Dit is niets meer dan pure kul van ESPN. Het is lang en breed duidelijk dat de vader van Sean Steur om buitensporige toezeggingen heeft gevraagd die Ajax niet kon bieden (en niet eens moet willen bieden). Pa Steur vond het maar belachelijk dat zijn zoon de strijd aan zou moeten gaan met Jorthy Mokio voor de positie links-centraal op het middenveld en was van mening dat zijn 18-jarige zoon onbetwist basisspeler moest worden dit seizoen. Als het onder Kroes allemaal zo snor zat met die contractonderhandelingen was het wel eerder rondgekomen, maar ook toen was zijn vader al een enorme stoorzender. Ik denk dat dit voor Sean Steur zelf vooral heel erg vervelend is allemaal.