ESPN onthult reden van vertrek Steur bij Ajax

vertrekt dankzij de aanwezigheid van Jordi Cruijff bij Ajax, zo schetst ESPN. De jonge middenvelder kreeg van diens voorganger Alex Kroes veel duidelijkheid en vertrouwen, maar dat is onder de huidige technisch directeur niet het geval.

Maandagavond kwam het nieuws naar buiten dat Steur hard op weg is naar de uitgang bij Ajax. De achttienjarige middenvelder gaat voor 27 miljoen euro, inclusief bonussen, naar Newcastle United. Alleen de medische keuring zou Steur momenteel nog scheiden van een stap naar de Premier League.

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Begin dit kalenderjaar leek de jongeling nog bij te tekenen in de Johan Cruijff ArenA, nadat hij een mondeling akkoord bereikte met Kroes over een contract tot medio 2030. Na het vertrek van de technisch directeur was de situatie echter compleet anders. “Onder Jordi Cruijff voelt kamp-Steur geen moment dezelfde duidelijkheid en het gewenste vertrouwen als waardoor eerder een mondeling akkoord werd bereikt over de contractverlenging”, stelt ESPN. “Steur was een belangrijke rol binnen de Ajax-hoofdmacht geschetst, maar de afgelopen maanden krijgt hij andere signalen van de Amsterdamse club.”

Zo probeerde Cruijff afgelopen winter voor de positie van Steur om Kodai Sano op te pikken bij NEC, terwijl de technisch directeur momenteel achter de transfervrije Dani Ceballos aan zit. Ook kreeg de jongeling te horen dat hij voor het nieuwe seizoen ‘één van de opties’ op het middenveld is en zal moeten concurreren. Ook kon de clubleiding niet uitsluiten dat hij zo nu en dan nog bij Jong Ajax zou moeten spelen, mocht hij er niet in slagen een basisplaats te veroveren. “Steur eist geen basisplek in de hoofdmacht, maar van de eerder geschetste ‘belangrijke rol’ lijkt weinig meer over”, aldus ESPN. “Ajax wil nog minstens een ervaren middenvelder aantrekken en het is niet duidelijk wat dit voor het perspectief van Steur betekent.”