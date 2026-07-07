Ajax-terugkeer plots van de baan: 'Jordi Cruijff laat niets van zich horen...'

Gery Vink is twee maanden geleden benaderd door Ajax, zo meldt hij tegenover De Gelderlander. De zestigjarige oefenmeester ging op gesprek met de Amsterdamse clubleiding, maar hoorde hierna helemaal niets meer van technisch directeur Jordi Cruijff.
Vink was in het verleden liefst zeven jaar werkzaam in de jeugdopleiding van Ajax, waar hij onder meer twee jaar de hoofdtrainer was van Jong Ajax. Zo’n twee maanden geleden lonkte een terugkeer naar zijn oude club. “Ik kreeg de vraag of ik openstond voor een terugkeer”, onthult de trainer.
De oud-prof zou benaderd zijn voor het Onder 19-team van de Amsterdammers. “Ik heb een gesprek gevoerd, maar daarna heeft Jordi Cruijff (sinds februari technisch directeur van Ajax, red.) niets meer van zich laten horen. Toen ben ik verder gaan kijken”, onthult Vink.
Vervolgens ging Vink op gesprek bij diverse andere profclubs, maar uiteindelijk kiest hij voor een stap buiten het betaalde voetbal. De ervaren trainer heeft gekozen voor een vijfjarig (!) contract bij Derde Divisionist TEC Tiel. Vink werkte eerder op sportpark De Lok, waar hij liefst vijf promoties achter zijn naam zette.
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Jordi heeft het druk genoeg tot de window gesloten is. Daarna is de rest aan de beurt, eerst het eerste team fixen.
Jordi heeft het druk genoeg tot de window gesloten is. Daarna is de rest aan de beurt, eerst het eerste team fixen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Jordi heeft het druk genoeg tot de window gesloten is. Daarna is de rest aan de beurt, eerst het eerste team fixen.
Jordi heeft het druk genoeg tot de window gesloten is. Daarna is de rest aan de beurt, eerst het eerste team fixen.