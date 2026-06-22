Valentijn Driessen: 'Dit is de eerste mislukking van Jordi Cruijff'

Het vertrek van Oscar García bij Ajax wordt door Valentijn Driessen beschouwd als de eerste echte mislukking van technisch directeur Jordi Cruijff. De chef voetbal van De Telegraaf stelt dat de keuzes van de nieuwe directeur rondom de Spaanse trainer verkeerd hebben uitgepakt voor de Amsterdamse club.

Ajax maakte zondag wereldkundig dat de wegen van de oefenmeester en de eredivisionist per direct scheiden. De trainer werd in februari door Cruijff aangesteld als eindverantwoordelijke van Jong Ajax. Na het ontslag van Fred Grim in maart werd de Spanjaard echter razendsnel doorgeschoven naar de hoofdmacht. In de podcast Kick-off geeft clubwatcher Mike Verweij aan dat de voormalig jeugdtrainer aanvankelijk goed op zijn plek zat bij de beloftenploeg. "Jordi Cruijff heeft hem aangesteld voor Jong Ajax. Als hij daar was gebleven, had dat best een succes kunnen zijn", aldus Verweij. Een goede graadmeter is volgens hem hoe de selectie over een coach denkt. "Die jongens liepen met hem weg en vonden hem echt een goede trainer", voegt hij daarom toe.

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De situatie veranderde compleet toen García halsoverkop voor de leeuwen werd gegooid bij het eerste elftal, wat volgens Verweij uiteindelijk resulteerde in een onontkoombaar vertrek. Driessen is stellig over de handelswijze van bestuurder. "Dat is natuurlijk een mislukking. Dit is gewoon de eerste mislukking van Jordi Cruijff", stelt de analist. Volgens hem voelde iedereen tijdens de eerste persconferentie al aan dat de kersverse trainer zou doorschuiven als de resultaten onder Grim zouden tegenvallen. "Daardoor is het mislukt bij Jong Ajax, omdat hij daar te snel wegging. En bij het eerste elftal is het uiteindelijk ook mislukt", concludeert Driessen.

Naast het functioneren van de hoofdtrainer plaatst Driessen ook kanttekeningen bij de overige Spaanse stafleden die destijds meekwamen naar de hoofdstad. "Het gaat niet alleen om hem. Er is een heel leger aan Spanjaarden meegekomen", klinkt het kritisch. "Daar lopen er nu nog steeds een aantal van rond bij Ajax en die strijken gewoon hun salaris op", aldus de journalist. Verweij verwacht niet dat de volledige buitenlandse enclave zal vertrekken. Hoewel fysiektrainer Enrique Sanz de club inmiddels wel heeft verlaten, is het mogelijk dat andere stafleden worden toegevoegd aan het team van de nieuwe hoofdcoach Míchel. Tegelijkertijd ziet Verweij ook een voordeel in de huidige gang van zaken. "Eigenlijk komt dit Ajax wel goed uit. Je wilt niet een hele groep Spanjaarden bij zowel het eerste als het tweede elftal hebben rondlopen", stelt de Ajax-watcher.