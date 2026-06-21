Ajax en Oscar García beëindigen samenwerking 'in goed overleg'

Ajax en trainer Oscar García hebben in onderling overleg besloten om per direct uit elkaar te gaan. Het contract van de trainer liep oorspronkelijk nog door tot medio 2027, maar beide partijen hebben de samenwerking voortijdig beëindigd. Dat heeft de club zojuist via de officiële kanalen naar buiten gebracht. Daarmee komt er na een dienstverband van slechts enkele maanden alweer een einde aan de periode van de Spanjaard in de hoofdstad.

García werd in februari aangesteld als de nieuwe eindverantwoordelijke bij Jong Ajax. Een maand later schoof hij echter al door naar de hoofdmacht om als interim-coach de taken van de ontslagen Fred Grim over te nemen. Onder leiding van García eindigde Ajax op de vijfde plaats in de Eredivisie met 56 punten. In de daaropvolgende play-offs wist de ploeg een ticket voor de voorrondes van de Conference League veilig te stellen door FC Utrecht na strafschoppen te verslaan. In totaal stond de trainer vijftien officiële wedstrijden langs de lijn in Amsterdam, waarvan tien bij het eerste elftal en vijf bij de beloften.

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Aanvankelijk was er sprake van dat de coach na zijn interim-klus zou terugkeren in zijn oorspronkelijke rol bij Jong Ajax, maar er is nu besloten om definitief afscheid van elkaar te nemen. Technisch directeur Jordi Cruijff heeft namens de directie laten weten dat de contractontbinding in goed overleg heeft plaatsgevonden. Daarbij prees de beleidsbepaler de Spanjaard voor zijn bereidheid om op een uiterst lastig moment in te stappen bij de club. Zelf gaf de vertrekkende coach eerder al aan dat de problemen in Amsterdam dieper zaten dan enkel de trainerspositie. Naast de hoofdcoach trekt ook fysiektrainer Enrique Sanz de deur achter zich dicht.

Onder leiding van Cruijff vindt er momenteel een flinke herstructurering plaats bij Ajax. De club maakte begin deze maand al de komst van Míchel wereldkundig. Tijdens de huidige renovatie van de spelersgroep staan meer dan vijftien spelers op de nominatie om te vertrekken. Eerder dit weekend werd de verkoop van middenvelder Sivert Mannsverk aan Sparta Praag al officieel afgerond. De vernieuwde Amsterdamse selectie begint morgen aan de medische testen, waarna later deze week de eerste veldtraining op het programma staat.