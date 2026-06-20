Ajax bevestigt definitief vertrek van Sivert Mannsverk naar Sparta Praag

Ajax en Sparta Praag hebben zaterdag een officieel akkoord bereikt over de definitieve overstap van . De 24-jarige middenvelder speelde het afgelopen seizoen al op huurbasis in de Tsjechische hoofdstad en maakt nu permanent de overstap. Na aanvankelijke twijfels over de afgesproken transfersom zijn beide partijen na hernieuwde onderhandelingen tot een akkoord gekomen.

De Noor wist in Amsterdam niet uit te groeien tot een onbetwiste basisspeler. Sinds zijn komst in 2023 kwam hij niet verder dan achttien officiële optredens in de hoofdmacht van Ajax. In Praag kende de Scandinaviër onder leiding van trainer Brian Priske een veel succesvollere periode. Tijdens zijn huurperiode kwam de 24-jarige speler tot 27 officiële duels voor Sparta Praag, waarin hij goed was voor twee assists.

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In de oorspronkelijke huurovereenkomst was al een koopoptie opgenomen, maar de Tsjechische topclub vond dit bedrag in eerste instantie te hoog. De exacte transfersom die nu op tafel ligt is niet officieel gecommuniceerd, al wordt verwacht dat dit bedrag in de buurt ligt van zijn geschatte marktwaarde van 3,5 miljoen euro. Omdat Ajax destijds circa zes miljoen euro betaalde voor de diensten van de speler, incasseren de Amsterdammers waarschijnlijk een verlies. Via de officiële kanalen nam de club zaterdag afscheid. "Good luck, Sivert", zo luidde de korte boodschap aan het adres van de vertrekkende middenvelder.

Het definitieve vertrek van Mannsverk past in de grote herstructurering die momenteel gaande is bij Ajax onder leiding van technisch directeur Jordi Cruijff. Na een teleurstellend seizoen, dat werd afgesloten met een vijfde plaats in de Eredivisie, is de selectie flink op de schop gegaan. Om financiële ruimte te creëren voor de nieuwe hoofdtrainer Míchel, die het stokje heeft overgenomen van interim-coach Óscar García, zijn er maar liefst 21 spelers op de transferlijst geplaatst.