Ajax krijgt concurrentie uit Engeland in de strijd om , zo weet Mundo Deportivo. Leeds United heeft namelijk concrete interesse voor het Zweedse talent van FC Barcelona, dat hem wil verhuren.

Ajax werd de voorbije maanden meermaals gelinkt aan de komst van Bardghji, die van mening is niet genoeg speeltijd te krijgen bij Barcelona. De twintigjarige aanvaller moet namelijk concurreren met Lamine Yamal, waardoor hij het vooral met een reserverol moet doen. Begin deze maand meldde Sport dat Ajax de grote favoriet is voor de komst van Bardghji.

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Sindsdien bleef het bijna een maand stil rondom Ajax en het Zweedse talent. Inmiddels weet Mundo Deportivo dat de Amsterdammers concurrentie hebben gekregen in de strijd om Bardghji in de vorm van Leeds United. Volgens de krant is de nummer veertien van de Premier League een van meerdere Engelse clubs met interesse, maar zijn The Whites het meest concreet.

Een officiële aanbieding heeft Leeds echter nog niet neergelegd bij Barcelona, weet de Spaanse krant. Barcelona staat er momenteel alleen voor open om Bardghji te verhuren, omdat de club potentie ziet in de aanvaller. Het is niet duidelijk welke club de voorkeur van de jongeling zelf heeft.