‘KNVB is bang en gaat niet in gesprek met ‘ultieme Oranje-bondscoach’’

Volgens Ronald Waterreus hoeft de zoektocht naar de opvolger van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal niet ingewikkeld te zijn. De voormalig doelman kent geen enkele twijfel en denkt dat Sarina Wiegman absoluut de beste kandidaat is om hoofdverantwoordelijke te worden van Oranje.

Nadat Koeman zijn vertrek bekendmaakte na het mislukte WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, passeren allerlei namen de revue als mogelijke opvolgers. Onder meer Arne Slot, Erik ten Hag en zelfs Pep Guardiola worden genoemd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal.

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Waterreus heeft een andere droomkandidaat: “Wat mij betreft is de tijd aangebroken om Sarina Wiegman aan te stellen als bondscoach. Ik zie sommigen van u zich al verslikken in uw bordje yoghurt met muesli. Zo van: ‘Huh, een vrouw als coach van ons meest tot de verbeelding sprekende mannenteam? Is onze huisscribent gek geworden, of zo?’”, schrijft hij in zijn column voor De Limburger.

“Valt mee, hoor. Wiegman, door de FIFA vijf keer uitgeroepen tot beste vrouwelijke coach ter wereld, is eenvoudigweg de ultieme bondscoach voor Oranje”, vindt de PSV-icoon.

Waterreus denkt echter dat de KNVB het niet aandurft om Wiegman aan te stellen als bondscoach van het Nederlandse mannenelftal: “Het gaat vast niet gebeuren. Bang als ze in Zeist zijn voor het oerconservatieve deel van de media, dat walgt van vernieuwing en emancipatie (Bah, woke!), zal technisch directeur Nigel de Jong waarschijnlijk niet eens in gesprek gaan met Wiegman. Feit is dat hij nauwelijks om haar heen kan.”

De 55-jarige ex-keeper sluit af: “Dus Nigel, manifesteer je als ‘td’ eens net zo onverschrokken als vroeger op het voetbalveld. Heb lak aan die paar populistische journalisten die nog in de jaren 70 leven. Wees vooruitstrevend, toon lef, durf anders te zijn dan al die anderen. Stel Wiegman aan als opvolger van Koeman.”