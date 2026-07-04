'Sarina Wiegman verrast met standpunt over bondscoachschap bij Nederlandse mannen'

Sarina Wiegman heeft geen interesse in het bondscoachschap van het Nederlands mannenelftal. Dat beweert Hugo Borst vrijdagavond bij De Oranjezomer. Wiegman wordt door sommige voetbalanalisten geopperd als opvolger van Ronald Koeman, maar wil haar baan als bondscoach van de Engelse vrouwen niet opzeggen.

Wiegman geldt als een van de succesvolste trainers ooit in het vrouwenvoetbal, met drie gewonnen EK's (één met Nederland, twee met Engeland) en twee behaalde WK-finales (één met Nederland en één met Engeland). Jan en Youri Mulder noemden haar als potentiële bondscoach bij de Nederlandse mannen, maar zelf ziet ze het naar verluidt niet zitten.

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“Ik weet uit betrouwbare bron — niet van haar zelf — dat Wiegman gewoon geen interesse heeft”, stelt Borst, die zelf al jaren bepleit dat Wiegman een rol in het mannenvoetbal zou kunnen vertolken. “Ze is volstrekt gelukkig in Engeland. Daar heeft ze ook een adellijke titel. Ze grossiert in prijzen en gaat echt de stap niet maken naar Nederland.”

Tafelgast Pim Sedee kan zich daar maar weinig bij voorstellen. “Maar Hugo, het is toch het ultieme als je als vrouw het Nederlandse mannenteam kan trainen? Dat is toch een statement van heb ik jou daar?” Borst antwoordt: “We moeten nog maar zien of de KNVB dat zelf ook zou willen. Ik sluit het ook niet uit, maar ze heeft zelf gewoon die ambitie niet.”

Bargast Noa Vahle acht het ‘op termijn allemaal mogelijk’. ”Maar bondscoach zijn van het Nederlands elftal, met alles wat erbij komt kijken… Je hebt gezien wat Ronald Koeman allemaal over zich heen kreeg toen hij zijn tactiek aanpaste. Het is zo’n grote stap… Het hoeft niet met honderd stappen tegelijk te gaan, het kan ook geleidelijk aan. Misschien kan ze bij een club beginnen om te zien of het werkt. Dat zij het tactisch inzicht heeft en een goede trainer is, staat buiten kijf”, zegt de sportjournalist.