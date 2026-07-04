Colombia verslaat Ghana en maakt deelnemersveld achtste finales compleet

Colombia heeft zich ten koste van Ghana naar de volgende ronde van het WK geknokt. In Kansas City was één moment van scherpte voldoende: Jhon Arias maakte al na veertien minuten de enige treffer van de wedstrijd, waarna Ghana vergeefs bleef zoeken naar een opening in de hechte Colombiaanse defensie: 1-0. In de achtste finales wacht een wedstrijd tegen Zwitserland.

De wedstrijd begon onder zware omstandigheden, met 32 graden en hoge luchtvochtigheid, maar Ghana schoot direct uit de startblokken. Al in de eerste minuut kreeg Thomas Partey ruimte om van afstand uit te halen, maar zijn schot vloog net naast. Daarna nam Colombia het initiatief over. Luis Díaz werd vroeg gezocht aan de linkerkant en Ghana liet het balbezit grotendeels aan de Zuid-Amerikanen.

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Colombia kreeg al snel een tegenvaller te verwerken toen Córdoba geblesseerd uitviel en werd vervangen door Luis Suárez. Juist die wissel pakte uitstekend uit. In de veertiende minuut brak Suárez door aan de rechterkant en bracht hij de bal voor. Zijn cross zeilde over een ploeggenoot heen, maar viel perfect voor de vrijstaande Jhon Arias. Die bleef koel en plaatste de bal terug in de andere hoek, waardoor doelman Lawrence Ati-Zigi op het verkeerde been stond: 1-0.

Ghana moest komen en vond gaandeweg iets meer grip. Semenyo probeerde het van afstand, Williams dwong een corner af en Colombia liet de tegenstander in fases aan de bal. Toch bleven de grootste kansen voor Colombia. Vlak voor rust kopte Mojica na een voorzet van Muñoz richting doel, maar Ati-Zigi redde knap. In de extra tijd liep de spanning verder op, met Suárez opnieuw nadrukkelijk in de hoofdrol bij enkele stevige duels.

Na rust bracht Colombia Richard Ríos voor James Rodríguez, een opvallende wissel na een weinig invloedrijke eerste helft van de ervaren spelmaker. Ghana begon feller en fysieker, maar liep telkens stuk zodra het de zestien meter naderde. Semenyo kreeg ruimte op links, Williams zorgde met een voorzet voor gevaar en Ghana drukte bij vlagen door, maar Colombia verdedigde geconcentreerd.

Aan de andere kant dacht Luis Díaz de wedstrijd in de 57ste minuut te beslissen na een fraaie aanval met snelle passes, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Kort daarna kreeg Díaz opnieuw een grote kans in de omschakeling, maar Ati-Zigi hield Ghana met een uitstekende redding in leven.

Carlos Queiroz greep in met meerdere wissels, onder wie Fatawu, Owusu, Nuamah en Prince Adu. Ghana bleef drukken, maar echte helderheid ontbrak. Colombia trok het duel steeds verder naar zich toe met lange balbezitfases, terwijl het publiek luid floot wanneer Ghana de bal langer in de ploeg hield. In de slotfase redde Ati-Zigi nog knap op een kopbal van Sánchez uit een corner, nadat Díaz opnieuw gevaar had gesticht op links.

Ghana kwam in de laatste minuten nauwelijks nog tot kansen. Een diagonale voorzet van Fatawu belandde rechtstreeks in de handen van Vargas, Quintero schoot namens Colombia nog hard net naast en Campaz kwam in de negentigste minuut binnen voor Díaz, die na een wedstrijd vol kilometers onder applaus naar de kant ging.