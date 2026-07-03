Jürgen Klopp heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de geruchten dat hij Julian Nagelsmann moet gaan opvolgen als bondscoach van Duitsland. De 59-jarige trainer, momenteel werkzaam bij de voetbaltak van Red Bull, windt er geen doekjes om: "Ik ben er klaar voor."

De 38-jarige Nagelsmann trok na de pijnlijke WK-uitschakeling door toedoen van Paraguay zijn conclusies, en stapte vrijdag uit eigen beweging op. Daarvoor al gingen er geruchten dat de Duitse voetbalbond DFB niet met de keuzeheer verder zou willen en dat Klopp zijn gedroomde opvolger zou zijn. Het Duitse Sky wist vrijdagavond al te melden dat de onderhandelingen tussen Klopp en de bond zijn opgestart.

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In gesprek met Magenta TV komt Klopp nu met een glasheldere reactie. "Ja, ik kan de gesprekken bevestigen. Het is behoorlijk snel gegaan. Julian is opgestapt. De DFB zoekt een opvolger, en ze zijn met mij in gesprek", aldus de 59-jarige oud-trainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool.

Er moet op korte termijn echter nog geen witte rook verwacht worden, Klopp waarschuwt dat het nog wel even kan duren. "Ik sta onder contract bij Red Bull en ik heb gezegd dat ik het gesprek (met de DFB, red.) aan wil gaan. Het zullen intensieve onderhandelingen worden, dit gaat niet alleen om Nagelsmann. Ik zal ook met Oliver Mintzlaff (de CEO Corporate Projects and New Investments van Red Bull, red.) in gesprek moeten, hij is mijn werkgever. We hebben al wel wat zaken besproken, ik ga ervan uit dat hij me niet in de weg zal staan. Ik ben hier 19 maanden geweest, het was een intense periode", aldus Klopp.

Klopp laat er geen twijfel over bestaan dat hij dolgraag de opvolger van Nagelsmann wil worden: "Ik ben er klaar voor. Zodra de gesprekken van start gaan, begint het te razen in je gedachten. We zullen zaken fundamenteel moeten gaan veranderen", blikt hij alvast vooruit op de klus die hem bij Die Mannschaft te wachten staat.