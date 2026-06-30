Paraguay stunt met zege op Duitsland in zinderende strafschoppenserie

Paraguay heeft voor een sensatie gezorgd door Duitsland uit te schakelen in de zestiende finale van het WK. De Zuid-Amerikanen trokken aan het langste eind in een zinderende strafschoppenserie. Tweemaal miste Paraguay op matchpoint, maar de derde keer was het raak. In de reguliere speeltijd en na de verlenging stond het 1-1. Voor Duitsland is het opnieuw een zeer teleurstellend verlopen WK, nadat Die Mannschaft in 2018 en 2022 niet eens door de groep kwam. Sinds de wereldtitel uit 2014 blijkt het wereldkampioenschap een bron van trauma's.

Duitsland begon met veel balbezit, maar liep vanaf de eerste minuut tegen een compact verdedigend Paraguay aan. Toch kregen de Zuid-Amerikanen al vroeg de eerste grote kans. Na een hoekschop kwam Junior Alonso vrij bij de tweede paal, maar zijn omhaal werd knap gekeerd door Manuel Neuer. Aan de andere kant was Florian Wirtz gevaarlijk met een afstandsschot en voorkwam José Canale met een uiterste ingreep dat Kai Havertz van dichtbij kon afronden.

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Het spelbeeld veranderde daarna nauwelijks. Duitsland dicteerde met lange periodes de wedstrijd, maar vond nauwelijks openingen in de hechte Paraguayaanse defensie. Vlak voor rust sloeg Paraguay onverwacht toe. Na een afgeslagen corner legde Miguel Almirón de bal terug op Galarza, die een strakke voorzet afleverde. Julio Enciso dook op tussen de verdedigers en kopte overtuigend binnen: 0-1. Dat was de eerste serieuze aanval van Paraguay in lange tijd, maar wel direct raak.

Na rust verhoogde Duitsland de druk. Paraguay kreeg via Enciso nog een kans toen een te korte terugspeelbal van Joshua Kimmich werd onderschept, maar Neuer voorkwam de 0-2 met een belangrijke redding. Even later viel de verdiende gelijkmaker alsnog. Wirtz slingerde een scherpe voorzet het strafschopgebied in, waar Havertz zijn directe tegenstander te slim af was en met een subtiele kopbal de verre hoek vond: 1-1.

Vanaf dat moment speelde het duel zich vrijwel volledig af op de helft van Paraguay. Havertz zag een krachtige kopbal knap gekeerd worden door doelman Orlando Gill, terwijl Pavlovic en later Kimmich en Tah eveneens dichtbij een treffer waren. Paraguay beperkte zich vrijwel uitsluitend tot verdedigen en sleepte met veel strijd een verlenging uit de wacht.

Ook daarin bleef Duitsland aandringen. Tah leek in de 102e minuut alsnog de beslissing te forceren door een hoekschop hard binnen te koppen, maar na een VAR-controle werd de treffer afgekeurd vanwege een overtreding van Waldemar Anton op doelman Gill. Duitsland bleef zoeken naar de winnende treffer. Woltemade zag een inzet geblokt worden, Tah kopte opnieuw naast en in de slotfase van de verlenging hield Gill een rake kopbal van Anton op de doellijn uit het doel.

Jamal Musiala liep tussendoor nog tegen een gele kaart aan na een harde sliding, terwijl Nadiem Amiri in de extra tijd een gevaarlijke vrije trap naast krulde. Omdat ook de laatste Duitse offensieven niets opleverden, eindigde het duel na 120 minuten in 1-1 en moesten strafschoppen bepalen wie zich zou plaatsen voor de volgende ronde.

In de penaltyserie miste Havertz de eerste voor Duitsland, waarna de eerste drie Paraguayaanse penalty's erin gingen. Toen ook Woltemade miste, leek het duel beslist. Maar omdat Sanabria en Balbuena ook faalden bij Paraguay, stond het weer helemaal gelijk. Een mispeer van Tah werd Duitsland vervolgens fataal, omdat Canale wel doel trof: 3-4 na penalty's. Voor Paraguay wacht in de achtste finale een ontmoeting met Zweden of Frankrijk.