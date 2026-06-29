Het Nederlands elftal moet in de nacht van maandag op dinsdag winnen van Marokko om actief te blijven op het WK. Het zou betekenen dat Oranje voor het eerst in de tweede termijn van Ronald Koeman wint van een land uit de top 25 van de FIFA-ranglijst. Valentijn Driessen stelt dat dit inmiddels een obsessie is geworden van Oranje, terwijl dat volgens hem niet zou mogen.

Oranje plaatste zich als groepswinnaar voor de zestiende finale van het WK. Daarin speelt het in de nacht van maandag op dinsdag om 03.00 uur tegen Marokko, de nummer zeven van de FIFA-ranglijst. Voor Koeman en zijn team is dat de ‘deadline’ om weer eens een top 25-land te verslaan in de jacht op de doelstelling: een plek in de halve finale. Vervolgens moet in de kwartfinale normaal gesproken worden afgerekend met Frankrijk of Duitsland, dus moet Oranje twee keer in korte tijd winnen van een topland.

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“Als de bondscoach en zijn spelers hun werk goed verricht hebben afgelopen drie weken, dan moet het lukken en is de doelstelling vanuit de KNVB gehaald: een plaats bij de laatste vier”, stelt Driessen in zijn column in De Telegraaf. “En anders is er sprake van een mislukt WK en kunnen personele consequenties in de technische staf niet uitblijven.”

De verslaggever geeft aan dat er ‘geen peil op te trekken is’ bij Oranje. “Van enige stabiliteit is geen sprake en dat blijft de makke van Oranje in de tweede periode Koeman. Niet voor niets roepen internationals te pas en te onpas dat niemand graag tegen Nederland speelt en dat ze moeilijk zijn te verslaan.” Driessen haalt aan dat de spelers aan de andere kant juist doodstil zijn als het winnen van een topland ter sprake komt. “Dat mag geen obsessie worden, maar is dat al.”

De groepsfase heeft volgens Driessen geen houvast gegeven richting een ‘stabieler Oranje’. Enerzijds scoorde de ploeg van Koeman erop los, met tien treffers in drie duels. Ook de vroege treffers tegen Zweden en Tunesië zijn ‘bemoedigend’. “Alleen toont de defensie zich in Amerika met de grote Virgil van Dijk niet bepaald een onneembare veste met vier tegengoals”, gaat Driessen verder. “Komt bij dat het aantal mogelijkheden dat laagvliegers als Zweden en Tunesië wisten te creëren verontrustend is. Al zeven interlands op rij incasseert het Nederlands elftal minimaal één doelpunt. Het blijft allemaal bijzonder wiebelig. Het kwartje kan zomaar de verkeerde kant opvallen en dan is het in de gestarte knock-outfase van het WK direct gedaan met de koopman.”