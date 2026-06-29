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Wat als Nederland - Marokko uitdraait op penalty's? Koeman deelt zijn visie

29 juni 2026, 06:55
Ronald Koeman
Foto: © Imago
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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De selectie van Nederland heeft tijdens de trainingen aandacht besteed aan strafschoppen. Desondanks blijft er 'een marge die je niet kan trainen', stelt bondscoach Ronald Koeman op de persconferentie voorafgaand aan de knock-outwedstrijd tegen Marokko.

Koeman stond als speler bekend als een strafschoppenspecialist, maar trainde er zelf niet vaak op. "Je kunt een vaste trap trainen, maar het is ook de rust en het vertrouwen in jezelf. Je moet niet naar de keeper kijken die met zijn armen staat te zwaaien. Dat stoort alleen maar. Je moet weten wat je doet als je naar de bal toe loopt", weet de oud-topvoetballer. "Als er een moment van twijfel is, is dat slecht. We hebben om de dag aandacht gegeven aan de strafschoppen, maar er is een marge die je niet kan trainen, dat blijf ik zeggen."

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Op de persconferentie van zondagnacht zat Koeman naast Virgil van Dijk, die een penalty miste in de kwartfinale van het WK 2022 tegen Argentinië. "Daar had ik na het WK natuurlijk wel last van, omdat ik enorm baalde", erkent de aanvoerder. "Maar dat blijft niet een ding in mijn hoofd. Ik heb in de tussentijd ook nog behoorlijk wat penalty's genomen, waaronder een belangrijke tegen Griekenland."

Koeman heeft tijdens de trainingen ook flink gehamerd op het verdedigen, omdat Oranje in de groepsfase de nodige kansen weggaf. "Er zijn heel veel goede momenten geweest in de wedstrijden. We creëerden veel kansen, maar in verdedigend opzicht moeten we compacter staan. Daar hebben we veel aandacht aan gegeven. Ik heb er vertrouwen in dat dat tegen Marokko beter gaat."

"Ze hebben een geweldig aanvallend team, maar er zijn ook mindere punten bij Marokko. Zij geven ook ruimtes weg. Met onze kwaliteit in de omschakeling kunnen we dat afstraffen", weet Koeman. Van Dijk spreekt van een 'geweldige wedstrijd voor de neutrale kijker'. "Ik verwacht een moeilijke wedstrijd. Vooral Hakimi is heel erg goed, maar we zijn goed voorbereid en we hebben ze goed geanalyseerd. Nu moeten we het laten zien. Dit zijn de wedstrijden die je wil spelen. Het wordt ook nog eens een speciale wedstrijd vanwege de band tussen Marokko en Nederland."

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Nederland - Marokko

03:00
Wordt gespeeld op 30 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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3
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