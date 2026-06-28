Ibrahim Afellay hoopt dat Marokko in de nacht van maandag op dinsdag ten koste van Nederland de achtste finales van het WK bereikt. Dat zegt de oud-middenvelder, die zelf 53 interlands voor Oranje achter zijn naam heeft, in het programma De WK-Avond van de NOS.

Als speler van PSV kon Afellay kiezen voor een interlandloopbaan bij zowel Marokko als Nederland. De keuze viel uiteindelijk op Oranje, waarvoor hij in 2008 debuteerde. Met Nederland was Afellay present op de EK's van 2008 en 2012 én het WK van 2010, waar hij in totaal drie keer als invaller in actie kwam maar in de verloren eindstrijd tegen Spanje de hele wedstrijd op de bank bleef.

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In De WK-Avond vraagt gepensioneerd trainer Ron Jans aan Afellay: "Ik ben benieuwd, morgen, maar voor wie ben jij eigenlijk?" De oud-middenvelder reageert: "In dit geval, bij deze wedstrijd, ligt mijn hart wel bij Marokko." Jans zegt dat wel te begrijpen. Tafelgenoot André Ooijer niet helemaal: "Serieus? Of zeg je dat omdat het gevraagd wordt?", maar Afellay bevestigt dat hij het wel degelijk meent.

"Simpelweg omdat... mijn roots liggen in Marokko, mijn ouders komen er vandaan en mijn familie woont daar. Wat voor motivatie moet ik nog meer geven?", vraagt Afellay zich hardop af. Presentator Gert van 't Hof stipt het uitgebreide Oranje-verleden van de oud-middenvelder aan. "Zeker, ik ben ook hier opgegroeid en ik ben ook hartstikke dankbaar. Maar dat komt ook door mijn eigen prestaties, het is niet dat ik in het Nederlands elftal ben gezet omdat ik een aardige jongen ben", aldus Afellay. "Uiteindelijk krijg ik een vraag, dan spreek ik vanuit mijn hart. Maar na de wedstrijd ben je blij voor degene die wint. Maar nogmaals, waar ligt mijn hart of mijn voorkeur: dat is Marokko."

Jans zegt dat hij het 'raar' had gevonden als Afellay voor Nederland zou zijn geweest. "Je gaat op een gegeven moment gewoon kijken waar je helemáál vandaan komt. Je bent een geweldige vertegenwoordiger, vind ik", aldus Jans. "Dat vind ik fijn om te horen, trainer", reageert Afellay. "Er zijn genoeg mensen die dat dan weer gaan interpreteren op een andere manier, maar gelukkig bent u een mensenmens."