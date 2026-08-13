staat voor een terugkeer in de Eredivisie, zo meldt Voetbal International. De buitenspeler, die eerder onder meer uitkwam voor Excelsior en FC Utrecht, is transfervrij op te pikken na zijn vertrek bij Al-Nasr (Verenigde Arabische Emiraten) en zou met verschillende Nederlandse clubs in gesprek zijn.

Azarkan (24) doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en werd door die club verhuurd aan achtereenvolgens NAC Breda en Excelsior. In het seizoen 2021/22 was hij met dertien doelpunten een belangrijke pion voor de Kralingers, die via de play-offs promoveerden naar de Eredivisie. Na één seizoen in de Eredivisie met Excelsior nam FC Utrecht de buitenspeler over van Feyenoord. De Domstedelingen verkochten Azarkan een jaar later voor naar verluidt zo'n één miljoen euro aan Al-Nasr.

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Namens zijn vorige club kwam Azarkan in zijn debuutjaar nog tot zes doelpunten in 28 officiële wedstrijden, maar vorig seizoen droogden zijn speelminuten steeds verder op. Daarom vertrok Azarkan deze zomer transfervrij bij Al-Nasr.

Inmiddels heeft Azarkan zijn zinnen gezet op een terugkeer in Nederland, weet VI-verslaggever Joost Blaauwhof te melden. "Diverse clubs zijn met de rechtsbuiten in gesprek", aldus de journalist.