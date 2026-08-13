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Tijjani Reijnders plots dicht bij transfer naar Saudi-Arabië

13 augustus 2026, 09:48
Manchester City-middenvelder Tijjani Reijnders
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Tijjani Reijnders kan deze zomer een transfer maken naar Saudi-Arabië. Volgens Fabrizio Romano zijn Manchester City en Al Qadsiah dicht bij een akkoord over een transfersom van zo’n zestig miljoen euro. Of Reijnders zelf de stap naar het Midden-Oosten wil maken, is niet duidelijk.

Manchester City betaalde een jaar geleden bijna 55 miljoen euro om Reijnders over te nemen van AC Milan. In Engeland begon de Oranje-international nog als basisspeler aan het seizoen, maar gedurende het jaar raakte hij zijn plek in het elftal kwijt. Aan het einde van het seizoen zat Reijnders regelmatig negentig minuten op de bank.

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Hoewel de middenvelder nog een contract tot medio 2030 heeft, is Manchester City na een jaar bereid om hem te laten vertrekken. Eerder werd al duidelijk dat Nottingham Forest interesse heeft in Reijnders, maar daar kan met Al Qadsiah nog een gegadigde aan toe worden gevoegd. Volgens Romano zijn de Saudische club en Manchester City op dit moment dicht bij een akkoord over een transfersom van zo’n zestig miljoen euro.

Het is volgens Romano niet duidelijk of Reijnders zelf open staat voor een stap naar het Midden-Oosten, waardoor Nottingham Forest zijn komst nog niet heeft opgegeven. Mocht de Nederlander akkoord gaan met een stap naar Al Qadsiah, wordt hij onder meer ploeggenoot van Souffian El Karouani, Nacho Fernández en de Mexicaanse WK-uitblinker Julián Quiñones.

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EuropaMango
54 Reacties
46 Dagen lid
107 Likes
EuropaMango
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Toch wel jammer als die gaat. Ik zie dit soort jongens liever in competities schijnen die meer uitdagend zijn. Maar ja, heel veel geld koopt heel veel.

Ferrari412T2
207 Reacties
1.052 Dagen lid
617 Likes
Ferrari412T2
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Triest dit, maar aan de ene kant kan ik het ook wel begrijpen. Jammer dat je zo je carriere verklooit op deze leeftijd.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

EuropaMango
54 Reacties
46 Dagen lid
107 Likes
EuropaMango
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Toch wel jammer als die gaat. Ik zie dit soort jongens liever in competities schijnen die meer uitdagend zijn. Maar ja, heel veel geld koopt heel veel.

Ferrari412T2
207 Reacties
1.052 Dagen lid
617 Likes
Ferrari412T2
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  • 0
    + 1
avatar

Triest dit, maar aan de ene kant kan ik het ook wel begrijpen. Jammer dat je zo je carriere verklooit op deze leeftijd.

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Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 28 jaar (29 jul. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
28
5
2024/2025
Milan
37
10
2023/2024
Milan
36
3
2022/2023
AZ
34
3

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