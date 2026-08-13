Tijjani Reijnders plots dicht bij transfer naar Saudi-Arabië

kan deze zomer een transfer maken naar Saudi-Arabië. Volgens Fabrizio Romano zijn Manchester City en Al Qadsiah dicht bij een akkoord over een transfersom van zo’n zestig miljoen euro. Of Reijnders zelf de stap naar het Midden-Oosten wil maken, is niet duidelijk.

Manchester City betaalde een jaar geleden bijna 55 miljoen euro om Reijnders over te nemen van AC Milan. In Engeland begon de Oranje-international nog als basisspeler aan het seizoen, maar gedurende het jaar raakte hij zijn plek in het elftal kwijt. Aan het einde van het seizoen zat Reijnders regelmatig negentig minuten op de bank.

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Hoewel de middenvelder nog een contract tot medio 2030 heeft, is Manchester City na een jaar bereid om hem te laten vertrekken. Eerder werd al duidelijk dat Nottingham Forest interesse heeft in Reijnders, maar daar kan met Al Qadsiah nog een gegadigde aan toe worden gevoegd. Volgens Romano zijn de Saudische club en Manchester City op dit moment dicht bij een akkoord over een transfersom van zo’n zestig miljoen euro.

Het is volgens Romano niet duidelijk of Reijnders zelf open staat voor een stap naar het Midden-Oosten, waardoor Nottingham Forest zijn komst nog niet heeft opgegeven. Mocht de Nederlander akkoord gaan met een stap naar Al Qadsiah, wordt hij onder meer ploeggenoot van Souffian El Karouani, Nacho Fernández en de Mexicaanse WK-uitblinker Julián Quiñones.