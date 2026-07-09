Samir Nasri (39) gearresteerd door Franse politie

Samir Nasri zit in het nauw. De oud-voetballer van onder meer Arsenal en Manchester City is donderdag gearresteerd en vastgezet door de Franse politie, zo meldt Le Parisien.

Nasri werd donderdag gearresteerd in Parijs op verdenking van betrokkenheid bij een georganiseerde witwaszaak, samenhangend met drugshandel. De 39-jarige Fransman werd zo’n tien uur achter slot en grendel gezet.

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Nasri werd ondervraagd inzake een grootschalig onderzoek van de Franse politie naar de import van verdovende middelen, criminele samenzwering en het witwassen van geld. Hij werd uiteindelijk vrijgelaten, maar het is niet uitgesloten dat hij op een later moment alsnog strafrechtelijk vervolgd zal worden.

Nasri zette in 2021 een punt achter zijn actieve spelersloopbaan. De oud-middenvelder speelde voor Olympique Marseille, Arsenal, Manchester City, Sevilla, Antalyaspor, West Ham United, Anderlecht en de nationale ploeg van Frankrijk. Hij is tegenwoordig werkzaam als analist voor de Franse televisie.