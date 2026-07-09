Kijkers van Frankrijk - Marokko keren zich plots massaal tegen Facundo Tello

Facundo Tello ligt donderdagavond onder vuur tijdens de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko. De Argentijnse scheidsrechter floot een ogenschijnlijk prima eerste helft (0-0 ruststand), maar toch klinkt er online veel kritiek op hem.

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Aanleiding is de gemiste strafschop van Kylian Mbappé in de eerste helft. De Franse superster mocht na een klein halfuur voetballen aanleggen vanaf elf meter, nadat hij zelf in de zestien werd gevloerd door Noussair Mazraoui.

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Het duurde vervolgens erg lang voordat Mbappé zijn strafschop mocht nemen: tussen het fluitsignaal van Tello en de inzet van de aanvaller zaten liefst drie minuten en twaalf seconden. Dat had te maken met het feit dat de VAR op de lijn kwam bij Tello, vanwege een vermeende overtreding kort daarvoor op Achraf Hakimi.

Hoewel duidelijk leek dat er geen overtreding werd gemaakt op Hakimi en de beslissing van Tello om de bal op de stip te leggen juist was, duurde de VAR-interventie erg lang. Mbappé zag zijn inzet vanaf elf meter vervolgens gekeerd worden door doelman Yassine Bounou.

Op social media klinkt er ontzettend veel kritiek op de arbitrage en wordt er zelfs gesuggereerd dat Mbappé uit zijn concentratie werd gehaald door de lange VAR-interventie. Zo schrijft oud-topscheidsrechter Mario van der Ende op X: “Mbappé mist strafschop bij Frankrijk – Marokko. Kan het ermee te maken hebben dat het zo'n drie minuten duurde voordat de overduidelijke strafschop kan worden genomen?”

Journalist Jean-Paul Rison komt met een vergelijkbaar geluid: “Het is niet het excuus om een penalty zo slap in te schieten, maar waarom moest dit bij zo'n overduidelijke penalty zo lang duren?”