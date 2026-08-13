Buitenlandse media in shock door aanstelling Xavi bij Oranje

In het buitenland is met verbazing gereageerd op de plotselinge aanstelling van Xavi als bondscoach van het Nederlands elftal. De buitenlandse media spreken van een grote verrassing en benadrukken dat de KNVB met de Spanjaard voor een opvallende koerswijziging heeft gekozen.

'Een verrassing van formaat bij onze Noorderburen', zo opent het Belgische Het Laatste Nieuws donderdagochtend. 'Met Xavi haalt Nederland een grote naam uit het voetbal binnen, want de Spanjaard wordt gezien als een van de beste middenvelders ooit. Xavi was als speler onder meer het brein van het gouden tijdperk van FC Barcelona en Spanje.'

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'Trainerssensatie in Nederland!', kopt het Duitse BILD. 'Een grote verrassing in Nederland. De KNVB heeft bekendgemaakt dat Xavi de nieuwe bondscoach wordt. Spannend: op 24 september neemt het Nederlands elftal van Xavi het op tegen Duitsland in de Nations League. Het wordt de eerste wedstrijd van Jürgen Klopp als bondscoach.'

In Frankrijk wordt benadrukt dat Nederland de tijd heeft genomen voor het vinden van een geschikte opvolger van Ronald Koeman. 'Het duurde de Nederlandse voetbalbond zes weken om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman. Xavi heeft een contract voor vier jaar getekend, tot het WK van 2030. Hij krijgt de tijd om zijn Barcelona-filosofie te implementeren, die voornamelijk gebaseerd is op de erfenis van Johan Cruijff.'

Ook Het Nieuwsblad ziet Nederland duidelijk van koers veranderen. 'Het is voor het eerst sinds 1978, toen Ernst Happel de scepter zwaaide tijdens het WK, dat er een niet-Nederlandse bondscoach voor de groep staat bij Oranje. Daarmee is de aanstelling van Xavi een trendbreuk en een interessante nieuwe stap van de KNVB. Met een keuze voor Xavi kiest de KNVB voor het Barcelona-DNA, de Catalaanse club die zo sterk is verbonden met het Nederlandse voetbal.'