Live voetbal

Buitenlandse media in shock door aanstelling Xavi bij Oranje

13 augustus 2026, 09:07
Xavi
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
Maak ons je Google-favoriet

In het buitenland is met verbazing gereageerd op de plotselinge aanstelling van Xavi als bondscoach van het Nederlands elftal. De buitenlandse media spreken van een grote verrassing en benadrukken dat de KNVB met de Spanjaard voor een opvallende koerswijziging heeft gekozen.

'Een verrassing van formaat bij onze Noorderburen', zo opent het Belgische Het Laatste Nieuws donderdagochtend. 'Met Xavi haalt Nederland een grote naam uit het voetbal binnen, want de Spanjaard wordt gezien als een van de beste middenvelders ooit. Xavi was als speler onder meer het brein van het gouden tijdperk van FC Barcelona en Spanje.'

Artikel gaat verder onder video

'Trainerssensatie in Nederland!', kopt het Duitse BILD. 'Een grote verrassing in Nederland. De KNVB heeft bekendgemaakt dat Xavi de nieuwe bondscoach wordt. Spannend: op 24 september neemt het Nederlands elftal van Xavi het op tegen Duitsland in de Nations League. Het wordt de eerste wedstrijd van Jürgen Klopp als bondscoach.'

In Frankrijk wordt benadrukt dat Nederland de tijd heeft genomen voor het vinden van een geschikte opvolger van Ronald Koeman. 'Het duurde de Nederlandse voetbalbond zes weken om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman. Xavi heeft een contract voor vier jaar getekend, tot het WK van 2030. Hij krijgt de tijd om zijn Barcelona-filosofie te implementeren, die voornamelijk gebaseerd is op de erfenis van Johan Cruijff.'

Ook Het Nieuwsblad ziet Nederland duidelijk van koers veranderen. 'Het is voor het eerst sinds 1978, toen Ernst Happel de scepter zwaaide tijdens het WK, dat er een niet-Nederlandse bondscoach voor de groep staat bij Oranje. Daarmee is de aanstelling van Xavi een trendbreuk en een interessante nieuwe stap van de KNVB. Met een keuze voor Xavi kiest de KNVB voor het Barcelona-DNA, de Catalaanse club die zo sterk is verbonden met het Nederlandse voetbal.'

➡️ Meer nieuws over de aanstelling van Xavi

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Xavi Hernandez

KNVB bevestigt: Xavi volgt Koeman op als bondscoach

  • Gisteren, 21:08
  • Gisteren, 21:08
  • 16
Roberto Martinez

Roberto Martínez mogelijk nieuwe bondscoach Oranje

  • di 11 augustus, 23:08
  • 11 aug. 23:08
  • 8
Nieuwe stap in zoektocht naar opvolger Koeman: KNVB spreekt uren met Reiziger

Nieuwe stap in zoektocht naar opvolger Koeman: KNVB spreekt uren met Reiziger

  • ma 3 augustus, 14:55
  • 3 aug. 14:55
  • 16
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws