Ronald de Boer trekt harde conclusie: ‘We zijn in Nederland stil blijven staan’

De aanstelling van Xavi Hernández als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal zorgt voor de nodige gespreksstof, maar volgens Ronald de Boer is het een volkomen logische match. De voormalig international stelt tegenover Voetbal International dat de Spaanse voetbalvisie uitstekend aansluit bij Oranje, al plaatst hij tegelijkertijd een kritische kanttekening bij de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal.

Xavi werd gisteren officieel gepresenteerd door de KNVB als de opvolger van de vertrokken Ronald Koeman. De Spanjaard tekende een contract tot en met het WK van 2030. De Boer speelde in het verleden anderhalf jaar samen met de nieuwe bondscoach bij FC Barcelona en zag destijds al een uniek talent in de middenvelder. "Zijn voetbalintelligentie had Xavi als speler al", vertelt De Boer. "Hij is fysiek natuurlijk niet de grootste, maar dat compenseerde hij met inzicht, techniek en gogme. Een beetje zoals Pep Guardiola dat als speler deed omdat hij niet de snelste was."

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Volgens de oud-Ajacied nam de jonge ploeggenoot het spel destijds al op een heel eigen manier in zich op. "In mijn tijd bij Barcelona was Xavi nog een jonkie, maar je kon meteen zien hoeveel overzicht hij in zijn spel had. Een echte Spaanse speler", aldus De Boer. Die focus op balbezit en controle kwam later ook terug in zijn trainerscarrière bij de Catalaanse grootmacht, al benadrukt de analist dat de uitvoering altijd afhankelijk blijft van de beschikbare selectie. "Als trainer van Barcelona had hij zeker dezelfde intenties", stelt de oud-international. "Maar het ligt ook aan je spelersmateriaal hoe goed je dat kunt implementeren. Soms moet je op andere manieren gaan spelen om tot resultaat te komen."

Toch ziet hij vooral overeenkomsten tussen de visie van de kersverse bondscoach en de traditionele Hollandse school. "Ik vind Xavi en Oranje een logische combinatie. Het DNA van het Nederlandse voetbal ligt bij dat van het Spaanse voetbal", legt De Boer uit. Wel plaatst hij daar direct een kritische kanttekening bij. "Al is het duidelijk dat het Spaanse spel de laatste tijd enorm geëvolueerd is. Daarmee vergeleken zijn we in Nederland een beetje stil blijven staan." Hij wijst erop dat de KNVB de afgelopen jaren regelmatig van koers is veranderd, na gemiste eindtoernooien werd plotseling naar de Duitse filosofie gekeken, waarna het succes van Erik ten Hag bij Ajax de aandacht weer verlegde. Juist daarom juicht hij de huidige keuze toe. "Dat ligt in ieder geval veel dichter bij onze eigen manier van denken over voetbal. Niet het fysieke aspect in de hoofdrol, maar de bal."

Dat er voor het eerst sinds Ernst Happel weer een buitenlander aan het roer staat, baart De Boer geen zorgen. "Kijk, we zijn in Nederland behoorlijk eigenwijs. Ikzelf ook. We denken altijd dat we het beter weten", lacht hij, om daaraan toe te voegen dat veel succesvolle landenploegen momenteel een buitenlandse coach hebben. Ook op persoonlijk vlak verwacht hij geen enkel probleem. "Los nog van zijn voetbalvisie, is Xavi een heel prettige persoonlijkheid. Rustig en beleefd. Een beetje vergelijkbaar met Jordi Cruijff. Mannen met een heel grote naam, zonder dat ze zich daar naar gedragen."

De Boer is er dan ook van overtuigd dat de Spanjaard de juiste man is om de nationale ploeg in de aanloop naar de Nations League weer een herkenbaar gezicht te geven. "Xavi heeft normen en vaarden hoog in het vaandel staan", besluit hij. "Als trainer kun je natuurlijk niet altijd vriendelijk zijn. Soms moet je harde beslissingen nemen of met je vuist op tafel slaan. Ik denk dat Xavi dat ook wel kan."