Het nieuws over het stilgeboren zoontje van werd zaterdagavond ook besproken bij De Oranjezomer. Bij Hugo Borst gaan de gedachten terug naar het EK 2008, terwijl Koert Westerman in zijn persoonlijke leven ook een miskraam heeft meegemaakt en weet hoe zwaar de klap kan aankomen.

“Mijn eerste gedachte ging meteen naar Khalid Boulahrouz”, zegt Borst. “Hij was destijds getrouwd met Sabia en hem overkwam hetzelfde tijdens het EK van 2008 in Oostenrijk en Zwitserland. Dat hakte erin." Tafelgast Rutger Castricum vult aan: "De spelers steunen elkaar wel. Ik denk dat Cody daar veel steun aan heeft.”

Artikel gaat verder onder video

“Achteraf werd na de verloren wedstrijd tegen Rusland ook geanalyseerd dat het misging nadat dat nieuws naar buiten was gekomen”, vervolgt Borst over het EK 2008. “De conclusie was toen dat de hele groep zich dat enorm aantrok. Vanaf dat moment werd voetbal ineens gerelativeerd.”

“Het gekke is dat zoiets in de topsport, hoe vreemd dat ook klinkt, eigenlijk niet zou mogen gebeuren. Natuurlijk is dat onzin, want leven en dood zijn veel belangrijker dan topsport. Toch gebeurt het. Ik denk dat Cody Gakpo veel steun haalt uit zijn geloof”, aldus de columnist.

Volgens sportcommentator Westerman ‘kan het twee kanten op’. “Je kunt er als groep kracht aan ontlenen, maar het kan ook zijn dat de groep wordt meegenomen in een soort verdriet. Mijn vrouw en ik hebben zelf ook een miskraam meegemaakt”, vertelt hij. “Je wilt niet weten hoe verdrietig je daarvan kunt zijn. Dat had ik nooit verwacht. Iets ongeborens... Het is echt zó heftig."

"Die jongen van Willem II, El Allouchi, heeft het ook meegemaakt. Zijn vrouw zei toen tegen hem: 'Ik wil dat jij speelt.' Ik hoop dat de vriendin van Cody Gakpo ook zo sterk is. Dat hoop ik en dat denk ik eigenlijk ook wel, dat zij hetzelfde tegen Cody zal zeggen. Dan kan het juist goed uitpakken”, zegt Westerman.

Voormalig langebaanschaatser Ben van der Burg denkt dat sporters vaak in staat zijn om zich toch op een wedstrijd te richten. "Dat zie je heel vaak in de sport: the sport must go on. Sporters kunnen die knop vaak verrassend goed omzetten. Ook een team kan dat. Dan gaan ze toch weer vol voor zo'n wedstrijd. Dat kunnen ze vaak heel goed."