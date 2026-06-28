Ronald de Boer weet het zeker: 'Of Cody Gakpo gaat spelen bij Nederland - Marokko?'

Ronald de Boer verwacht dat maandagnacht aan de aftrap verschijnt voor de wedstrijd van Nederland tegen Marokko. De aanvaller heeft besloten bij de spelersgroep te blijven, na het trieste nieuws dat zijn zoontje stil is geboren.

Noa van der Bij, de vriendin van Gakpo, deelde zaterdagavond het nieuws op Instagram. “Met intens verdriet laten we weten dat we ons zoontje tijdens de zwangerschap zijn verloren. Dank jullie wel voor alle liefde en steun in deze moeilijke tijd”, schreef ze.

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Het jongetje heeft de naam Elijah Raphael Gakpo gekregen. Na het verlies zocht het gezin troost bij de kerk, waar zij een kaarsje hebben gebrand. Daarna liepen zij naar een nabijgelegen speeltuin met hun tweejarige zoontje Samuël. Daar vond een bijzondere ontmoeting plaats, aangezien er op dat moment slechts één ander kind aanwezig was dat eveneens de naam Elijah bleek te dragen. "Er kon geen mooier teken zijn van God", aldus Van der Bij, die hierin een teken ziet dat hun overleden zoontje nooit ver weg is.

Bij RTL Boulevard leest Ronald de Boer de verklaring voor. “Ik krijg er een beetje kippenvel van. Dit is natuurlijk ongelooflijk triest”, zei de analist. “Dit soort dingen gebeurt soms op een hoofdtoernooi. Het zal wat doen met de familie, maar ook met de selectie van Oranje, dat kan ik je verzekeren. De groep zal hem natuurlijk echt bijstaan. Het kan zo’n groep ook nog dichter bij elkaar brengen.”

“Hopelijk krijgen ze daar steun door en hebben ze het gevoel: we gaan het voor Cody doen”, vervolgt De Boer. “Ik denk dat Cody zeker gaat spelen, daar ben ik van overtuigd. Het is een heel gelovige jongen. Daarom zal hij denken: dit is de wil van God, om het zo te zeggen. Hij gelooft echt dat hij hier op het WK iets moet laten zien en dat God hem bijstaat. Ik verwacht – je weet het nooit zeker – echt dat Gakpo gaat spelen.”

In de uitzending wordt verwezen naar het EK 2008, toen international Khalid Boulahrouz een kindje verloor dat te vroeg werd geboren. Toenmalig perschef Kees Jansma zei in 2024 tegen FCUpdate dat het nieuws impact had op de spelersgroep en volgens hem zelfs bijdroeg aan de nederlaag tegen Rusland in de kwartfinale. De Boer weet het ook nog. “Dat was ook vreselijk nieuws. Maar het zijn profvoetballers en dit is het hoogst haalbare. Dit wil je ook niet missen. Het blijft de belangrijkste bijzaak van het leven. Ik denk dat de groep hierdoor nog hechter wordt, dat de banden nog sterker aangetrokken gaan worden en dat ze het gevoel hebben: we gaan die Marokkanen wat laten zien.”