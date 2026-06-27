Brobbey spreekt steun uit namens Oranje-selectie: 'We proberen er voor hem te zijn'

heeft namens de spelersgroep van het Nederlands elftal zijn steun uitgesproken aan , die onlangs zijn ongeboren zoontje verloor. In een interview met de NOS liet de spits van Oranje weten dat de selectie in deze zware periode als een hechte eenheid om hem heen staat. Volgens Brobbey was de spelersgroep al enkele dagen op de hoogte van het tragische nieuws rondom hun ploeggenoot.

Het WK in Noord-Amerika werd voor Gakpo en zijn partner Noa van der Bij overschaduwd door het overlijden van hun ongeboren kind, Elijah Raphael Gakpo. Ondanks het intense verdriet heeft de linksbuiten in samenspraak met zijn vriendin besloten om bij de WK-selectie te blijven.

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Tegenover de NOS deed een zichtbaar aangeslagen Brobbey zijn verhaal over de manier waarop de groep met de situatie omgaat. "Iedereen leeft met hem mee natuurlijk", aldus de aanvalsleider. "Wij wisten het al een paar dagen eerder. We proberen er gewoon voor hem te zijn. Als hij ons nodig heeft, zijn we er voor hem. En als hij juist ruimte nodig heeft, dan zijn we er ook voor hem."

De spits gaf verder aan dat er veel onderling vertrouwen heerst binnen het kamp van Oranje. "We zijn een hechte groep, vooral de trainers en de spelers samen", verklaarde de Oranje-international. "Het is fijn dat hij blijft, want hij is een hele belangrijke speler voor ons."

Hoewel de focus binnen de ploeg richting het duel met Marokko langzaam weer deels op het sportieve komt te liggen, is duidelijk dat de selectie in de aanloop naar de kraker vooral een steunpilaar blijft voor de vleugelaanvaller.