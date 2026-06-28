PSV en Liverpool laten van zich horen na nieuws over zoontje van Cody Gakpo

De steunbetuigingen stromen binnen voor en zijn vriendin Noa van der Bij, na het nieuws dat hun zoontje stil is geboren. Zijn oude club PSV laat van zich horen, evenals zijn huidige club Liverpool en meerdere (oud-)voetballers.

OnsOranje en Liverpool delen een gezamenlijk bericht op Instagram. "Onze gedachten zijn bij jou, Cody & familie 🙏🧡." Verder plaatst Liverpool zelf ook een afbeelding van Gakpo met de tekst: “Heel veel liefde, kracht en steun voor jou en je familie, Cody.. ❤️🧡”

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De accounts van Atlético Madrid, de Vriendenloterij Eredivisie reageren met een hartje onder de post van OnsOranje. Ook zijn steunbetuigingen te lezen van onder meer Liverpool-ploeggenoot Hugo Ekitike, Natália Loewe Becker (de vrouw van Liverpool-keeper Alisson Becker) en voormalig Liverpool-keeperstrainer John Achterberg. Onder de post van Liverpool laat oud-voetballer Adebayo Akinfenwa van zich horen.

Namens de selectie van Nederland sprak Brian Brobbey al zijn steun uit. "Iedereen leeft met hem mee natuurlijk", zei de spits zaterdagavond tegen de NOS. "Wij wisten het al een paar dagen eerder. We proberen er gewoon voor hem te zijn. Als hij ons nodig heeft, zijn we er voor hem. En als hij juist ruimte nodig heeft, dan zijn we er ook voor hem."

Gakpo kwam zaterdagavond via Instagram met een bericht. "Dit is een ontzettend moeilijke tijd voor ons gezin. Wij vragen vriendelijk om ruimte en privacy. Bedankt voor het begrip", schreef de vleugelaanvaller bij een foto waarop hij samen met zijn partner Noa de hand legt op het lichaam van het stilgeboren kindje, dat de naam Elijah Raphael Gakpo heeft gekregen.