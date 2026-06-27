Gakpo laat van zich horen na tragisch verlies: speler blijft bij WK-selectie

blijft bij de selectie van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap, ondanks het overlijden van zijn ongeboren zoon. De KNVB heeft gereageerd op het verdrietige nieuws dat de aanvaller van Liverpool en zijn partner Noa van der Bij zaterdag naar buiten brachten. In samenspraak met zijn vriendin heeft de Oranje-international besloten om bij de groep te blijven in aanloop naar de knock-outfase van het toernooi.

Van der Bij maakte via Instagram bekend dat hun zoontje, Elijah Raphael, tijdens de zwangerschap is overleden."Met gebroken harten delen we het nieuws dat onze zoon tijdens de zwangerschap is overleden", zo schreef de partner van de linksbuiten.

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De voetbalbond was al op de hoogte van de situatie en probeert het gezin te ondersteunen waar dat kan. "Allereerst leven we mee met Cody en zijn gezin, Noa en hun zoon Samuel. Dit is een heel verdrietige privésituatie. Uiteraard waren wij hiervan al op de hoogte en probeert de KNVB het gezin te ondersteunen waar dat kan. Cody heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten om bij de groep te blijven", zo laat de bond weten in een reactie. Daarbij wordt benadrukt dat er verder geen details gedeeld zullen worden. "We respecteren hun privacy en gaan daarom verder niet op de situatie in, dus ook niet op de manier waarop we er voor hen proberen te zijn. Ook de komende tijd zullen wij hierover geen nadere informatie verstrekken. Als daar al iets over wordt gedeeld, is dat aan het gezin zelf". Eerder deze week had de speler al toestemming gekregen om apart van de groep te reizen vanwege een reden in de privésfeer.

Ook Cody Gakpo zelf heeft voor het eerst gereageerd op het verlies. "Dit is een ontzettend moeilijke tijd voor ons gezin. Wij vragen vriendelijk om ruimte en privacy. Bedankt voor het begrip," schrijft de aanvaller op zijn eigen instagram.