Live voetbal

Cody Gakpo ontvangt massale steun uit onverwachte hoek

27 juni 2026, 22:07
Cody Gakpo
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Cody Gakpo en zijn partner Noa van der Bij worden op sociale media overspoeld met steunbetuigingen na het tragische nieuws over het verlies van hun ongeboren zoontje. Opvallend veel medeleven komt uit de hoek van Marokkaanse voetballiefhebbers, die in aanloop naar de onderlinge WK-wedstrijd tegen het Nederlands elftal alle sportieve rivaliteit opzijzetten.

De  aanvaller van Liverpool en zijn vriendin maakten zaterdagavond via Instagram bekend dat hun kindje tijdens de zwangerschap is overleden. In nauw overleg met Van der Bij en de staf van Oranje heeft de voorhoedespeler besloten om bij de selectie in Noord-Amerika te blijven. De KNVB bracht een officieel statement naar buiten waarin de voetbalbond zijn medeleven uitsprak aan het stel en hun zoontje Samuel.

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Op het platform X tonen mensen van  Marokkaanse afkomst massaal hun empathie richting de Oranje-international. De naderende zestiende finale tussen Nederland en Marokko, die in de nacht van maandag op dinsdag wordt gespeeld in het Mexicaanse Monterrey, speelt in de reacties geen enkele rol. "Sterkte voor hem, dit komt op het slechtst mogelijke moment voor hem", zo schrijft een gebruiker. "Moge God hem genezen en hem kracht geven. Ik hoop dat hij sterk genoeg is richting de wedstrijd tegen ons", aldus een supporter.

In de vele berichten wordt meermaals benadrukt dat de mens achter de voetballer nu op de eerste plaats komt. "Alle gedachten gaan uit naar zijn kleine gezin", klinkt het vol medeleven. Een ander sluit zich daar volledig bij aan en wenst de voormalig PSV'er veel sterkte toe: "Heel veel sterkte voor hem en zijn partner. Dit is het ergste wat je kan overkomen", schrijft een andere gebruiker. "Heel veel kracht voor hem. Voor zijn partner en familie", voegt weer een ander daaraan toe.

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Cody Gakpo

Cody Gakpo
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 27 jaar (7 mei 1999)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
36
7
2024/2025
Liverpool
35
10
2023/2024
Liverpool
35
8
2022/2023
Liverpool
21
7

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
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PT
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Nederland
3
6
7
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