Een aantal supporters van het Nederlands elftal is in Monterrey slaags geraakt met een groep Mexicanen. Op X wordt een video van de vermeende vechtpartij gedeeld door het account Casual Ultra Official.

Oranje werkte de hele groepsfase af in de Verenigde Staten. Door het gelijkspel tegen Japan (2-2) en de zeges op Zweden (5-1) en Tunesië (1-3) eindigde de ploeg van bondscoach Ronald Koeman bovenaan in Groep F. Daardoor neemt Oranje het in de zestiende finales op tegen Marokko. De wedstrijd wordt in de nacht van maandag op dinsdag (3.00 uur Nederlandse tijd) gespeeld in Monterrey,

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In de Noord-Mexicaanse stad zou in de nacht van zaterdag op zondag een verhitte situatie zijn ontstaan tussen enkele Nederlandse fans en een aantal 'locals', zo schrijft bovengenoemd account. Op de gedeelde video is te zien hoe iemand in een Oranje-shirt wordt ondergespoten met party foam, schuim uit een spuitbus dus. Dat pikt de betreffende persoon niet, hij zet een sprintje in en zoekt vervolgens een fysieke confrontatie met de dader.

Al snel raken ook enkele andere betrokken bij de korte confrontatie. In de laatste shots is te zien dat de lokale politie ingrijpt en de gemoederen weer tot bedaren weet te brengen.