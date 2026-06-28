'WK-flop vreest op vliegveld bekogeld te worden met rot fruit en grijpt in'

De Uruguayaanse voetbalbond (AUF) heeft gereageerd op de berichtgeving dat de selectie na de vroege uitschakeling op het WK 2026 zou zijn 'gestraft' door een geplande chartervlucht naar huis te schrappen. Volgens de bond is daar geen sprake van geweest: een gezamenlijke terugvlucht per charter heeft volgens de AUF nooit op de planning gestaan.

Na de 1-0 nederlaag tegen Spanje, waardoor Uruguay al in de groepsfase werd uitgeschakeld, verschenen in verschillende media berichten dat de AUF de chartervlucht had geannuleerd. Daardoor zouden de internationals individueel met lijnvluchten terugkeren naar hun woon- of werkland. Het besluit werd door verschillende media gebracht als een straf voor het slechte verloop van het WK.

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De bond weerspreekt die lezing echter nadrukkelijk. In een officieel statement legt de AUF uit dat alleen de heenreis per charter werd uitgevoerd, omdat de volledige delegatie uit meer dan 150 personen bestond en ruim 5.000 kilo aan bagage en materiaal moest worden vervoerd.

Volgens de bond was al vóór het toernooi besloten om de terugreis anders te organiseren. "Zoals vanaf het begin gepland, was voor de terugreis nooit een chartervlucht voorzien, omdat vooraf niet bekend was vanaf welke locatie de terugreis zou beginnen", schrijft de AUF.

Daarnaast wijst de bond erop dat na afloop van een eindtoernooi een groot deel van de internationals niet eerst naar Uruguay terugkeert, maar rechtstreeks naar het land waar zij voor hun club uitkomen reist. Daardoor blijft slechts een beperkt deel van de delegatie over.

"Nu het aantal passagiers aanzienlijk is afgenomen, reizen de overige leden van de officiële delegatie vanaf zondag met commerciële lijnvluchten. Dat is voor iedere individuele bestemming de snelste en meest efficiënte oplossing", aldus de AUF.

Online gaan echter ook andere geluiden rond. Op het vliegveld van Montevideo werden kratten gezien met rot fruit, waarbij het plan zou zijn geweest om de spelers te bekogelen. Zo'n actie kan minder eenvoudig worden gecoördineerd als de spelers met verschillende vluchten terugkeren.