Einde van een tijdperk: bondscoach stapt op na uitschakeling in loodzware WK-poule

Steve Clarke is niet langer de bondscoach van Schotland. De 62-jarige trainer heeft zijn functie neergelegd nadat de Schotten zaterdag werden uitgeschakeld op het WK 2026. Daarmee komt een einde aan een periode van zeven jaar, waarin Clarke het nationale elftal terugbracht naar het hoogste internationale podium.

Kort na de bevestiging van de uitschakeling maakte Clarke zijn vertrek bekend via een open brief aan de supporters. Daarin richtte hij zich vooral tot zijn spelers.

"Het meest emotionele aan dit afscheid is dat ik afscheid moet nemen van mijn spelers, zonder wie we nooit de herinneringen hadden kunnen maken die we sinds 2019 hebben opgebouwd", schrijft Clarke. "Zij verdienen alle lof en waardering die ze krijgen en het was een enorme eer om hun trainer te mogen zijn. Bedankt dat ik dit mocht doen en veel succes aan mijn opvolger."

WK-avontuur eindigt in groepsfase

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Schotland beleefde een veelbelovende start van het toernooi door Haïti met 1-0 te verslaan. Daarna ging het echter mis. Nederlagen tegen Marokko en Brazilië zorgden ervoor dat de Schotten als derde eindigden in Groep C. Door de resultaten in de andere poules behoorde Schotland uiteindelijk niet tot de beste nummers drie, waardoor het WK al na de groepsfase ten einde kwam.

Toch kijkt de Schotse voetbalbond met waardering terug op de periode-Clarke. Algemeen directeur Ian Maxwell benadrukte dat de teleurstelling over de uitschakeling het grotere plaatje niet mag overschaduwen.

"Hoewel we allemaal teleurgesteld zijn dat we al in de groepsfase zijn uitgeschakeld, mogen we de onmiskenbare vooruitgang onder Steve in de afgelopen zeven jaar niet vergeten", aldus Maxwell. "Hij begon met een ploeg die in 2019 nog in pot vier zat en leidde Schotland uiteindelijk naar de eerste plaats in de WK-kwalificatiegroep. Daarmee heeft hij zijn opdracht meer dan waargemaakt."

Schotland terug op het wereldtoneel

Onder Clarke plaatste Schotland zich voor het eerst in 28 jaar weer voor een WK. Dat alleen al geldt als een historisch succes voor het nationale elftal. Maxwell spreekt daarom zijn dank uit aan de vertrekkende bondscoach.

"We danken Steve voor zijn recordbrekende bijdrage. Zodra de teleurstelling van deze WK-uitschakeling is gezakt, zullen de Schotse supporters vooral dankbaar terugkijken op de herinneringen die hij heeft gebracht en op de trots waarmee Schotland weer op grote eindtoernooien aanwezig was."

Ook spreekt Maxwell zijn waardering uit voor de duizenden Schotse fans die naar de Verenigde Staten reisden om hun land te steunen tijdens het WK.