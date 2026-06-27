Politieonderzoek naar Kaapverdië-aanvoerder Ryan Mendes

De politie in Nieuw-Zeeland is een onderzoek gestart naar Ryan Mendes vanwege een beschuldiging van verkrachting, zo meldt Globo. De aanvoerder van de nationale ploeg van Kaapverdië, die zich gisteren verzekerde van een plek in de volgende ronde op het WK, zou in maart van dit jaar een Braziliaanse vrouw hebben aangerand en verkracht. Hij was op dat moment met de nationale selectie in Oceanië voor het spelen van een reeks oefenwedstrijden.

Het vermeende incident vond op 27 maart plaats in een hotel in Auckland, waar de Kaapverdische delegatie verbleef tijdens de zogeheten FIFA Series. Het slachtoffer was door de Nieuw-Zeelandse voetbalbond ingehuurd als tolk en operationeel medewerker voor de Afrikaanse ploeg, aangezien de officiële taal van Kaapverdië Portugees is. Volgens de aanklacht drong de international de hotelkamer van de vrouw binnen, waarna hij haar fysiek zou hebben aangevallen. De Braziliaanse verklaarde dat zij werd geslagen, gebeten en gewurgd terwijl zij zich probeerde te verdedigen, waarna de verkrachting zou hebben plaatsgevonden.

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Een medisch rapport dat na het incident is opgesteld, maakt melding van diverse verwondingen bij de tolk. Er werden meerdere bloeduitstortingen geconstateerd op haar borsten, nek en lippen, evenals pijnlijke plekken op haar hoofdhuid en billen. Daarnaast registreerde het genitale onderzoek twee pijnlijke, ronde laesies. De vrouw en haar echtgenoot hebben in mei formele meldingen gestuurd naar zowel de Kaapverdische voetbalbond als wereldvoetbalbond FIFA, inclusief bewijsmateriaal en het verzoek om de aanvaller niet mee te nemen naar het huidige WK. Volgens het koppel is daar echter nooit een reactie op gekomen.

Ondanks de zware beschuldigingen en het invullen van een officieel FIFA-waarschuwingsformulier, kwam de routinier gewoon in actie tijdens de groepsfase van het eindtoernooi. De Blauwe Haaien eindigden als tweede in de groep en spelen aanstaande vrijdag in tegen Argentinië. In de tussentijd loopt het politieonderzoek in Auckland nog altijd. "De politie van Nieuw-Zeeland bevestigt dat er een klacht wordt onderzocht, geregistreerd op 10 april in het centrum van Auckland", zo laat de lokale autoriteit weten. "We kunnen op dit moment geen verdere informatie verstrekken", klinkt het verder. De Nieuw-Zeelandse voetbalbond houdt zich ook op de vlakte: "We begrijpen dat deze zaak bij de politie van Nieuw-Zeeland ligt, dus zij zijn de meest aangewezen partij om commentaar te geven op de situatie", aldus de bond die het toernooi in maart organiseerde.