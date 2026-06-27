Mike Verweij en Jeroen Kapteijns hebben zaterdagochtend in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf hard uitgehaald naar de FIFA. Dat heeft alles te maken met een besluit dat de wereldvoetbalbond nam rondom het WK-duel tussen Frankrijk en Noorwegen van vrijdagavond.

Frankrijk en Noorwegen speelden vrijdagavond hun derde en laatste groepsduel op het WK tegen elkaar. Beide teams waren al zeker van kwalificatie voor de volgende ronde. Frankrijk zegevierde uiteindelijk met 1-4 en wist zich zo als groepswinnaar te plaatsten voor de laatste 32 van het toernooi.

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Frankrijk moest het tegen Noorwegen stellen zonder bondscoach Didier Deschamps. De oefenmeester ontbrak op de bank, omdat zijn moeder Ginette afgelopen dinsdag overleed.

De Fransen wilden tegen Noorwegen graag met rouwbanden spelen om de moeder van Deschamps te eren, maar kregen daar geen toestemming voor van de FIFA. Daardoor kwam er uiteindelijk alleen een minuut stilte, die tevens was bedoeld om de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela te herdenken.

“Dat is weer typisch een achterlijk iets van de FIFA”, briest Kapteijns, journalist van De Telegraaf. “Dan hebben ze een minuut stilte, maar dat wordt dan weer gecombineerd met de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Het is goed dat daar ook een minuut stilte voor is. Maar het is natuurlijk raar dat als zij die rouwband willen dragen, dat niet mag. Dat is natuurlijk een heel klein gebaar vanuit eerbied voor de moeder van Deschamps. Het is raar dat FIFA daar zo star in is.”

“Dat zal wel ingestoken zijn doordat zij controle willen houden over wat er gedragen wordt over de armen”, vult collega-verslaggever Verweij aan. “Er was in Qatar natuurlijk heel veel te doen om die One Love-armband. Als je dit toestaat, dan zou je kunnen zeggen dat je in Qatar ook zo’n regenboogband mag dragen. Toen was er heel veel commotie. Van Dijk mocht die band wel dragen, maar zou dan een gele kaart krijgen.”

Dan mengt Valentijn Driessen zich in het gesprek: de chef voetbal van De Telegraaf stoort zich overduidelijk aan de vergelijking die Verweij maakt. “Maar dat is toch onvergelijkbaar! Dat zijn twee onvergelijkbare grootheden”, zegt Driessen.

“Ja, dat weet ik wel”, reageert Verweij. “Ik vind ook dat het honderd procent had gemoeten en dat die Franse spelers dat desnoods met elf gele kaarten hadden moeten doen. Dat zal de gedachte van de FIFA zijn: wij willen bepalen wat er om die armen zit. Want anders kun je ook niet meer met goed fatsoen verbieden dat iemand een regenboogband draagt.”

“Een regenboogband is toch iets heel iets anders, Mike”, uit Driessen nogmaals zijn irritatie. “Dat is toch een statement? Een rouwband is toch geen statement? Dat is een ondersteuning “