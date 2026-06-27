WK-wekdienst 27 juni: Feest in Kaapverdië en België, schandalige exit Uruguay

Tijdens het grootste Wereldkampioenschap voetbal aller tijden worden tientallen wedstrijden afgewerkt terwijl heel Nederland op één oor ligt. Daarom komt FCUpdate gedurende het toernooi elke ochtend met de WK-wekdienst, waarmee je in één oogopslag ziet wat je in de voorgaande nacht gemist hebt. Dit is wat er gebeurde in de vroege uurtjes van zaterdag 27 juni.

Kaapverdië schrijft WK-geschiedenis, Uruguay vliegt eruit

De grootste stunt van de nacht kwam op naam van Kaapverdië. De Blue Sharks hielden Saoedi-Arabië op 0-0 en verzekerden zich daarmee van de tweede plaats in Groep H. Voor het eerst in de geschiedenis plaatst Kaapverdië zich voor de knock-outfase van een WK. In de zestiende finales wacht nu direct een droomaffiche tegen Argentinië.

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Spanje stelde ondertussen de groepswinst veilig dankzij een 0-1 overwinning op Uruguay. De beslissing viel vlak voor rust, toen Fernando Muslera een houdbare inzet van Álex Baena niet wist te verwerken. Bondscoach Marcelo Bielsa greep na rust hard in met opvallende wissels, maar Uruguay kwam niet meer langszij.

In de blessuretijd ontspoorde het duel volledig. Eerst ontsnapte Nicolás de la Cruz na een harde charge nog met geel, waarna Agustín Canobbio alsnog met rood van het veld werd gestuurd na een wilde tackle op Pau Cubarsí. Bij de NOS sprak commentator Arman Avsaroglu van een 'schandalige overtreding' en noemde hij Canobbio zelfs 'een griezel'. Uruguay is daardoor uitgeschakeld.

België haalt vernietigend uit en pakt alsnog groepswinst

Na twee teleurstellende groepswedstrijden heeft België alsnog overtuigend toegeslagen. De Rode Duivels waren in Vancouver met liefst 5-1 te sterk voor Nieuw-Zeeland en sprongen daardoor op doelsaldo zelfs nog over Egypte heen naar de eerste plaats in Groep G.

Leandro Trossard was met twee doelpunten de grote uitblinker, terwijl ook Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Alexis Saelemaekers trefzeker waren. België leek lange tijd op een vroege uitschakeling af te stevenen, maar gaat nu als groepswinnaar de knock-outfase in.

Egypte hield in Seattle met veel moeite één punt over aan het duel met Iran (1-1). Mohamed Salah zag ploeggenoot Mahmoud Saber al vroeg scoren, maar Iran kwam snel langszij. In de slotfase ontsnapten de Egyptenaren meerdere keren aan uitschakeling: een Iraanse treffer werd afgekeurd wegens buitenspel en kort daarna belandde een kopbal nog op de lat. Daardoor eindigt Egypte als nummer twee, terwijl Iran moet hopen op een ticket als een van de beste nummers drie.

WK-programma vanavond en vannacht

Zaterdagavond en -nacht worden de laatste groepswedstrijden afgewerkt. De beslissingen gaan vallen in groepen J, K en L.

Programma 27 juni

23.00 uur: Kroatië - Ghana (Philadelphis)

23.00 uur: Panama - Engeland (New York)

Programma 28 juni

01.30 uur: Colombia - Portugal

01.30 uur: DR Congo - Oezbekistan

04.00 uur: Algerije - Oostenrijk

04.00 uur: Jordanië - Argentinië