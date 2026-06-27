Uruguay neemt op schandalige wijze afscheid van WK: 'Wat een griezel is dit!'

De wedstrijd tussen Uruguay en Spanje (0-1) ontspoorde vrijdagnacht compleet in de blessuretijd. Agustín Canobbio kreeg een directe rode kaart, vlak nadat Nicolás de la Cruz al een gele kaart ontving voor een forse charge.

Uruguay maakte al de hele wedstrijd een opgefokte indruk. Maar toen de eliminatie van Uruguay dichterbij kwam, verloren de spelers het hoofd. Eerst zette De La Cruz een keiharde charge in op Nico Williams. Met een tackle van achteren, zonder enig oog voor de bal, stopte hij Williams af om een tegenaanval te verijdelen.

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“Dit is echt een schandalige overtreding van Nicolás de la Cruz. Geen enkele intentie om de bal te spelen”, zei NOS-commentator Arman Avsaroglu in de 93ste minuut van de wedstrijd. “Hij kijkt naar de man en dit is heel hard. Dat het hier eindigt met elf tegen elf, is een klein wonder. Maar er zijn nog twee minuten.”

En inderdaad: niet alle 22 spelers haalden het einde. Agustín Canobbio liet zich eveneens gaan en incasseerde een rode kaart na een forse charge op Pau Cubarsí: hij raakte de voet van de verdediger met een hooggeheven been. “Wow, wat is dit nu weer? Dit moet toch rood zijn! Nou, eindelijk, zou ik zeggen. En dan gaat hij ook nog de scheidsrechter belagen. Wat een griezel is dit, Canobbio.”

“Al de hele wedstrijd is hij bezig”, merkte Avsaroglu op. “De frustratie komt eruit. Een onvoorstelbare overtreding op Cubarsí. Dat de Spanjaarden heelhuids dit duel uit komen, is ongelooflijk. Je kan een duel niet zo ingaan. Canobbio had eigenlijk al vijf keer geel moeten krijgen, maar pakt nu direct rood.” De speler moest daarna in bedwang gehouden worden door ploeggenoten. “Uruguay laat zich hier van zijn slechtste kant zien.”