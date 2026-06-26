Guus Hiddink waarschuwt Oranje-fans voor optimisme

Guus Hiddink heeft het Nederlands elftal en de supporters gewaarschuwd voor te veel optimisme richting de knock-outfase van het WK. De oud-bondscoach ziet dat er na de groepswinst tegen Tunesië al volop wordt gerekend aan mogelijke routes richting de finale, maar volgens hem is dat precies waar het in het verleden misging.

Oranje plaatste zich dinsdagavond als groepswinnaar voor de achtste finales door met 3-1 te winnen van Tunesië. Met zeven punten uit drie wedstrijden en een overtuigend doelsaldo is het vertrouwen groot, maar Hiddink vindt de sfeer rondom het elftal inmiddels wat te euforisch worden.

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“Ik denk dat iedereen veel te ver vooruit denkt,” zegt de voormalig bondscoach in Het Oranje Café. “Er wordt al gekeken naar de halve finale, de finale… maar dat is precies waar het gevaar zit.” Volgens Hiddink is het patroon niet nieuw. Hij trekt een duidelijke parallel met het Europees kampioenschap van 2008, waar Oranje onder toenmalig bondscoach Marco van Basten na een indrukwekkende groepsfase als topfavoriet werd gezien. “Bij het EK 2008 zat ook iedereen te rekenen wat de route zou zijn richting de finale,” blikt Hiddink terug. “En onderweg struikelde Oranje omdat ze dat stationnetje even niet zagen staan.”

Daarmee doelt Hiddink op de kwartfinale tegen Rusland, een wedstrijd die door velen als formaliteit werd gezien na de dominante groepsfase van Nederland tegen onder meer Italië en Frankrijk. In Basel liep het echter compleet anders: Rusland, toen nog geleid door Hiddink zelf, verraste Oranje na verlenging met 3-1 en schakelde de torenhoge favoriet uit het toernooi. “Iedereen dacht: dat doen we wel even,” zegt Hiddink daarover. “Maar dat kwam dus niet uit. En dat is precies het gevaar nu weer.”